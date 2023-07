Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Cuando los clientes me preguntan en qué tipo de industrias suele trabajar mi agencia, rara vez les doy la respuesta que quieren escuchar. Y, sin embargo, nueve de cada diez veces, aseguro su negocio de todos modos. Cual es mi secreto

Soy agnóstico de la industria.

Si estuviera mirando el currículum de un candidato, tiene sentido que desee ver varios años de experiencia similar al puesto para el que está contratando. Pero una experiencia similar solo te dice que el candidato ha trabajado anteriormente en organizaciones donde las tareas eran similares. No dice nada sobre su dominio de un tema o, lo que es más importante, sobre su capacidad de adaptación. En todo caso, tener años de experiencia en un solo tema hace que el currículum sea más estrecho, no más impresionante.

Entonces, cuando se trata del tipo de clientes que maneja mi agencia, no quiero "experiencia" como la definen algunos empleadores. Soy agnóstico de la industria, y tú también deberías serlo.

Ampliando tu repertorio

Mi agencia solía manejar el marketing de atención médica. Apegarse a una sola industria, como probablemente se pueda imaginar, no fue el trabajo más satisfactorio. Fue increíblemente repetitivo, mi equipo y yo nos estábamos quemando y no estaba haciendo conexiones que me satisficieran.

Era tiempo de un cambio. Cuando comenzamos a aceptar clientes de diferentes industrias, finalmente comencé a encontrar lo que me faltaba: un desafío.

Soy una persona impulsada por las soluciones y trato de cultivar un equipo que coincida con esa energía. A medida que nos expandimos a diferentes industrias, nos enfrentamos a diferentes requisitos de marketing. Dominamos muchas técnicas de nicho cuando nos enfocamos en el campo de la salud, pero muchas de ellas no eran transferibles. No podría comercializar una marca de software educativo con el mismo enfoque que lo haría con un hogar de ancianos. Tuvimos que aprender nuevas formas de hacer las cosas; en el proceso, tanto mi equipo como yo ampliamos enormemente nuestro conjunto de habilidades.

Muchos especialistas en marketing que trabajan estrictamente en un campo determinado se facturarán a sí mismos como expertos en dicha industria. No están siendo honestos. No creo en los "expertos", implica que ha aprendido todo lo que puede. Incluso después de 10 años de marketing sanitario, no era un experto; Me adaptaba constantemente a los métodos emergentes. Creo en los especialistas.

El manejo de clientes de una amplia variedad de industrias nos ha permitido a mí y a mi equipo convertirnos en especialistas en áreas específicas. De nuestros clientes que utilizan más plataformas de nicho, los miembros de mi equipo han tomado esa experiencia y se han destacado en implementarla en las campañas actuales. Soy un especialista en estrategia. He adquirido la capacidad del amplio espectro de clientes únicos que he adquirido para mezclar y combinar enfoques que he implementado antes, algo que nunca hubiera podido hacer si me quedé solo en el campo de la atención médica.

Ser un mejor estratega

La gente a menudo me pregunta: "¿Cómo puedo mejorar como estratega?" Y luego tengo que decirles la respuesta que nadie quiere escuchar: experiencia y exposición.

Puedes leer cientos de libros sobre cómo tener una mentalidad más estratégica y, sin duda, están llenos de consejos útiles, pero si nunca logras aplicar lo que aprendes en ellos, nunca dominarás las habilidades que ellos tienen. estás enseñando. El simple hecho de leer sobre cómo convertirse en un buen orador público no es suficiente para convertirse en uno: debe hacer el trabajo duro y pronunciar algunos discursos si está comprometido a ser bueno.

Las mismas personas que me hacen esa pregunta también se sorprenden al saber esto: hace años, cuando estaba en su posición, tampoco era un maestro estratega (yo diría que todavía no lo soy, ya que siempre hay más sobre estrategia para aprender). Llegué a donde estoy dando el salto y ampliando el alcance de mi empresa fuera de mi zona de confort. Comencé a desafiarme a mí mismo y a mi equipo. Comencé a investigar y a aplicar lo que encontré a las campañas que estaba ejecutando. Y lo más importante, acepté y aprendí del fracaso.

Si puede sobresalir en marketing para una sola industria y encuentra satisfacción en eso, lo aplaudo. El mundo necesita especialistas en nichos y, a menudo, como aprendí trabajando en marketing de atención médica durante tanto tiempo, las industrias vienen con problemas específicos de la industria.

Sin embargo, animaría a todos los talentos de marketing a aventurarse fuera de la carrera que han hecho y emprender un proyecto que los interese y los desafíe, independientemente de la industria. Hablo por experiencia de primera mano cuando digo que podría ser el comienzo de un camino hacia una carrera que encontrarás mucho más interesante.

