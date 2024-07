Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Mucho se habla en el mundo del emprendimiento sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el valor de proteger tu tiempo personal para evitar el agotamiento, ¡y con razón!

A pesar de esa narrativa, también creo, en las primeras etapas de crecimiento de un negocio, vale la pena dedicarte por completo a él. Piénsalo como plantar semillas en un jardín. En un inicio estás poniendo un esfuerzo extra para poder cosechar los frutos más tarde.

Para los negocios autofinanciados en donde cada dólar (y cada hora) cuenta, comprometerse a un horario acelerado puede ser valioso. Elon Musk lo dijo así: "Simplemente tienes que trabajar entre 80 y 100 horas a la semana... si otras personas están trabajando 40 horas a la semana y tú estás trabajando 100, entonces aunque hagas lo mismo, sabes que en cuatro meses lograrás lo que (a ellos) les llevará un año".

Esta es mi opinión en torno a las jornadas laborales de 14 horas como fundador, por qué los días largos tienen valor cuando estás comenzando y cómo reducir tu carga de trabajo a medida que haces crecer tu negocio.

El mito del equilibrio entre trabajo y vida personal para los fundadores

El equilibrio entre trabajo y vida personal es indudablemente importante, pero no siempre resulta práctico cuando acabas de iniciar un negocio. Ciertas etapas de un negocio demandan más horas, mientras que otras permiten mayor flexibilidad y tiempo personal.

Como emprendedor, tienes la libertad de elegir cómo y cuándo trabajar, pero también eres el responsable de tu éxito. Cuando tu sustento y el futuro de tu negocio están en juego, abrazar el esfuerzo puede proporcionar el impulso necesario para el crecimiento inicial.

En el primer año de vida de Lemonlight, así se veía una jornada típica:

6 am - 10 am: Trabajo enfocado en proyectos desde casa.

Trabajo enfocado en proyectos desde casa. 10 am - 4 pm: Reuniones, tiempo con el equipo y otras prioridades de oficina.

Reuniones, tiempo con el equipo y otras prioridades de oficina. 4 pm - 6 pm: Descanso, cena y tiempo personal.

Descanso, cena y tiempo personal. 6 pm - 10 pm: Terminar las tareas pendientes y planificar el próximo día.

Por supuesto, entiendo que este horario no es factible para todos. Cuando fundé Lemonlight estaba en mis 20 años y no tenía grandes responsabilidades, lo que me permitía ponerle toda mi atención al trabajo.

Además, gran parte de mi "trabajo" en ese momento involucraba lluvia de ideas y planificación con mis cofundadores, actividades que en verdad disfrutaba. Esta superposición de trabajo y diversión me ayudó a mantener la energía.

Beneficios de las jornadas laborales de 14 horas

¿Piensas trabajar muchas horas para tu nuevo negocio? Estos son algunos de los beneficios clave que debes considerar.

1. Progreso y rentabilidad acelerados

Empecemos con el beneficio más obvio: Trabajar horas extendidas te permite hacer las cosas más rápido. Progresar más rápido te permite aprender sobre tu negocio, implementar esos aprendizajes para mejorar los resultados y, finalmente, alcanzar antes la rentabilidad.

Si, como la mayoría de los negocios, necesitas alcanzar un modelo de negocio viable lo más rápido posible, comprometerte con este esfuerzo adicional, suele valer la pena.

2. Ahorro de costos

En las primeras etapas del emprendimiento, los fondos suelen ser limitados. Al asumir más trabajo, puedes ahorrar en costos de contratación. Como beneficio adicional, cuando contrates, tendrás experiencia de primera mano en muchas áreas de tu negocio.

3. Aprovechar la emoción y energía inicial

Cuando inicias una nueva empresa, tu emoción es un poderoso motivador. Aprovecha ese combustible inicial mientras lo tienes, luego date permiso de desacelerar conforme fluctúa tu ambición.

Cómo reducir la carga de trabajo

Si eliges abrazar jornadas laborales de 14 horas, recuerda que eventualmente tendrás que retroceder. A medida que tu negocio crece, mantener el esfuerzo comenzará a sentirse menos sostenible de manera natural.

Así es cómo puedes reducir gradualmente tu carga de trabajo, sin que el negocio se vea afectado cuando llegue el momento.

1. Delegar un departamento o equipo a la vez

Empieza por delegar responsabilidades a miembros de tu equipo a quienes les tengas confianza, pero enfócate en un departamento o equipo a la vez. Delegar tareas con frecuencia implica una curva de aprendizaje tanto para ti como para los miembros de tu equipo, así es que tómalo con calma para una transición más suave.

2. Enfocarse en un objetivo principal

Trabajar 14 horas al día puede ser útil para que logres varios objetivos comerciales al mismo tiempo. Cuando reduzcas, seguramente tendrás que centrar tu atención por necesidad.

Para adelantarte a esta restricción, identifica un "objetivo principal" para tu negocio y concentra tus esfuerzos en lograrlo. Este enfoque singular te ayudará a agilizar tus tareas y reducirá la necesidad de largas horas.

3. Mantener una lista de tareas clara

Si no consigues terminar tus tareas cada día, es posible que se vayan acumulando. Encuentra un sistema de lista de tareas pendientes que te funcione y mantenlo. A mí me gusta la Matriz de Eisenhower para ayudarme a priorizar según la urgencia e importancia de la tarea.

4. Invertir en la autonomía del equipo

Finalmente, enfócate en desarrollar las habilidades y capacidades de tu equipo para operar de manera más independiente. Invertir en su crecimiento y autonomía te ayudará a dar un paso atrás sin comprometer el desempeño del negocio.

Conclusión

Aunque ya no trabajo jornadas regulares de 14 horas, no me arrepiento del tiempo que invertí durante las primeras etapas de Lemonlight. Esas largas horas sentaron las bases para nuestro éxito y nos brindaron lecciones invaluables.

Si estás en las primeras etapas de tu negocio y trabajando horas extendidas, recuerda que esta fase no durará para siempre. ¡No te equivocas al sacrificar temporalmente el equilibrio entre trabajo y vida personal por el bien de tu negocio!

Pienso en las jornadas laborales de 14 horas como una fase temporal, pero con frecuencia necesaria, en el viaje emprendedor. Son una herramienta poderosa para hacer despegar tu startup, y con una planificación cuidadosa y delegación, puedes adoptar un estilo de vida más equilibrado conforme tu negocio madura. Abraza el esfuerzo ahora, y tu negocio y tu yo del futuro te lo agradecerán.