Según una nueva investigación de Future Forum, el estrés laboral está rompiendo los récords de agotamiento.

La Organización Mundial de la Salud define el agotamiento o burnout como una mayor distancia mental del trabajo, sentimientos de agotamiento energético y negatividad entre 10,243 trabajadores de oficina a tiempo completo encuestados en seis países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido.

Es el nivel más alto de agotamiento laboral desde que Future Forum comenzó a medirlo en mayo de 2021. Aproximadamente el 38% de los trabajadores reportaron agotamiento en ese momento.

Es más probable que el agotamiento ocurra en mujeres y trabajadores más jóvenes que en los demás.

Casi la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años informaron sentirse agotados, en comparación con el 40% de los mayores de 30 años, mientras que el 46% de las mujeres informaron sentirse más agotadas que los hombres, que fue del 37%.

El tiempo que le toma a una persona recuperarse del agotamiento puede variar. "Puede llevar desde unos meses hasta unos años", dice la psicoterapeuta Natacha Duke, MA, RP. Aquí hay algunos factores que influyen y que pueden ayudar a que te recuperes del agotamiento.

1. Duración del empleo

El tiempo que trabajas en condiciones estresantes influye en la velocidad a la que te recuperas del agotamiento. Si has experimentado agotamiento constante y de baja intensidad durante años, es posible que tu sistema nervioso necesite tanto tiempo para recuperarse como lo hizo en el pasado. Es por eso que continuar en tu profesión actual también puede prolongar la recuperación del agotamiento.

2. La gravedad del agotamiento

Probablemente te llevará más tiempo recuperarte del agotamiento si es grave. El proceso de recuperación puede llevar varios meses o incluso años si experimentas síntomas graves como fatiga, ansiedad y depresión.

Aunque muchos de nosotros reconocemos los síntomas del agotamiento severo, no siempre somos conscientes de que los creativos exitosos y de alto rendimiento también pueden sufrir un tipo de fatiga oculta y más sutil. A pesar de que todo podría parecer estar en orden en un principio, conforme pasa el tiempo podemos perder nuestra pasión por el trabajo y el compromiso con nuestras organizaciones.

Según Michael E. Kibler, CEO de Corporate Balance Concepts, este tipo de cansancio es el primo más lento y siniestro del agotamiento.

"El brownout o sobretensión, un término también utilizado para describir parte del ciclo de vida de una estrella, es diferente del burnout porque los trabajadores del conocimiento a quienes afecta no atraviesan una crisis evidente", explica Kibler en HBR. "Parecen estar desempeñándose bien: trabajando muchas horas en reuniones y llamadas en diferentes zonas horarias, produciendo trabajo mientras lideran o contribuyen a equipos globales y diciendo todo lo correcto en las reuniones (aunque no en conversaciones secundarias)."

Añade que no es raro que estos ejecutivos "operen en un estado de abrumamiento continuo", con el resultado previsible de la desvinculación.

3. Historial personal

Aquellos que han tenido condiciones preexistentes en el pasado, como ansiedad o depresión, pueden tener mayores dificultades para recuperarse del agotamiento y es probable que les tome más tiempo hacerlo.

4. Mecanismos de afrontamiento

También es importante recordar que la forma en que enfrentas el problema jugará un papel en tu tiempo de recuperación. Es más probable que una persona se recupere más rápido si cuenta con mecanismos de afrontamiento saludables, como hacer ejercicio, aprender técnicas de relajación y tener apoyo social disponible.

5. Rasgos de personalidad

Por supuesto, sabemos que la resiliencia de algunas personas es mayor que la de otras. Aquellos que son resilientes por naturaleza probablemente se recuperarán más rápido del agotamiento.

¿Por qué? Mientras que las personas resilientes experimentan estrés, contratiempos y emociones complicadas, aprovechan sus fortalezas y trabajan a través de desafíos con la ayuda de sistemas de apoyo. Además, la resiliencia les capacita para lidiar con situaciones y adaptarse.

6. Presencia de otros factores estresantes

Personalmente, esto no debería sorprender. La recuperación del agotamiento puede ser más difícil si hay otro factor estresante presente, como problemas financieros o un miembro de la familia con una enfermedad grave.

7. Disponibilidad de apoyo

Contar con el apoyo adecuado también puede acelerar tu recuperación. ¿Tus amigos, familiares y empleador te brindan apoyo? Tus posibilidades de recuperación son mejores si cuentas con estos recursos.

Según Deloitte, la falta de reconocimiento o apoyo por parte de los líderes es el principal factor en el lugar de trabajo que lleva al agotamiento de los empleados.

8. Carga de trabajo

Tener una carga de trabajo pesada puede dificultar la recuperación del agotamiento. Como resultado, tu recuperación se verá obstaculizada y te sentirás más estresado.

Además, el estudio de The Wiseman Group sobre las personas más influyentes en el lugar de trabajo encontró que el agotamiento no es causado necesariamente por demasiado trabajo. El agotamiento tiende a ocurrir cuando no hay suficiente impacto. Después de todo, la mayoría quieren marcar la diferencia, pero no todos aspiran a ser un mero ocupante de un puesto de trabajo.

9. Industria

El agotamiento ocurre de manera diferente en diversas industrias.

Según Gallup, cuatro de cada diez maestros de educación básica en Estados Unidos se sienten agotados en el trabajo "siempre" o "muy a menudo". Con un 35%, los trabajadores universitarios son el grupo más agotado de estadounidenses. Esto fue seguido por:

Servicios profesionales

Gobierno o política pública

Venta al por menor

Cuidado de la salud

Derecho

Entretenimiento

Manufactura

Tecnología

Servicios públicos

Construcción

Servicios comunitarios/sociales

Finanzas

10. Grado de autonomía

Como elemento fundamental de la experiencia de un empleado, la autonomía es crucial para su satisfacción laboral y bienestar.

El concepto de autonomía en el lugar de trabajo se refiere a la capacidad de un empleado para tomar sus propias decisiones sobre su trabajo, tener control sobre sus tareas y decidir cómo se lleva a cabo su trabajo. En consecuencia, los empleados pueden sentirse limitados, desvinculados y, en última instancia, agotados cuando carecen de autonomía.

11. Equilibrio entre trabajo y vida personal

Según Deloitte, un factor importante que contribuye al agotamiento de los empleados es trabajar constantemente largas horas o fines de semana.

Mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal te ayudará a recuperarte más rápido del agotamiento. ¿La razón? Mientras más tiempo pases alejado del trabajo, más oportunidades tendrás de relajarte, recargar energías y dedicarte a tus intereses.

12. Injusticia

Existen muchas formas de tratamiento injusto, incluyendo "sesgo, favoritismo, maltrato por parte de un compañero de trabajo o supervisor, y compensación injusta y/o políticas corporativas", escribe Jennifer Moss, autora del nuevo libro The Burnout Epidemic: The Rise of Chronic Stress and How We Can Fix It (La epidemia del agotamiento: El aumento del estrés crónico y cómo podemos solucionarl). Las personas que son maltratadas tienden a agotarse y como resultado a faltar más días por enfermedad.

Según Moss, las organizaciones deben implementar mecanismos de queja, responder rápidamente a los reclamos y resolver los problemas de manera oportuna. Si no lo hacen, el resentimiento se enquistará y crecerá. Además, el sesgo racial o de género debe ser eliminado, ya que la discriminación aumenta significativamente el riesgo de agotamiento.

Prioriza tu salud

Varios factores pueden afectar el tiempo de recuperación del agotamiento. Sin embargo, puedes hacer algunas cosas para acelerar el proceso. Para combatir y recuperarte del agotamiento más rápidamente, debes dormir lo suficiente , practicar técnicas de relajación, participar en actividades que disfrutes y, si es necesario, buscar ayuda profesional.