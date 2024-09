Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Elegir a sus cofundadores y otros socios clave podría ser una de las decisiones más importantes que tome un emprendedor. Muchos fundadores simplemente buscan un conjunto de habilidades complementarias para cubrir las necesidades del equipo directivo, pero acertar con esta decisión es mucho más complejo que eso.

Las startups ya son lo suficientemente difíciles de construir como para agregar la carga de tomar decisiones erróneas sobre el personal, lo que puede llevar a tu negocio y a tu paz mental a una espiral descendente. Este artículo te guiará para que puedas maximizar las probabilidades de éxito de tu empresa.

¿Qué es un cofundador?

Antes de profundizar en el tema, es importante definir qué es exactamente un cofundador. Es alguien que probablemente: (i) ayudará a que el sueño de tu startup se haga realidad, probablemente con una participación significativa en el capital; (ii) alguien con quien pasarás mucho tiempo, trabajando hasta altas horas de la noche; y (iii) una persona que tendrá muchas opiniones, poder e influencia dentro de la organización. Eso suena como alguien muy importante con quien necesitas estar 100% en sintonía.

¿Qué buscas en un cofundador?

Al elegir un buen cofundador, debes asegurarte de que: (i) ambos compartan una visión común para el negocio, es decir, ambos estén remando en la misma dirección; (ii) tengan habilidades complementarias que cubran las lagunas en el equipo de alta dirección; (iii) su enfoque hacia la gestión sea el mismo; y (iv) tengan personalidades complementarias, dado el tiempo que pasarán juntos. A continuación, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos.

1. Una visión compartida

Las startups necesitan ser muy eficientes y rápidas para tener éxito. Cualquier cosa que ralentice el negocio o lo desvíe en direcciones opuestas, es una receta para el desastre. Es fundamental que tú y tu cofundador tengan una visión compartida de lo que están construyendo. Por ejemplo, tal vez a un nivel superior, ambos saben que están construyendo un "negocio de viajes". Pero, cuando profundizan en los detalles, ¿están construyendo ambos el mismo tipo de negocio? Uno no puede estar construyendo una "agencia de viajes" mientras que el otro intenta construir una "línea de cruceros". Ambos deben ponerse de acuerdo desde el principio y mantenerse religiosamente enfocados en esa visión clara y compartida para estar seguros de que están remando en la misma dirección.

2. Conjuntos de habilidades complementarias

Tener habilidades complementarias es un objetivo bastante obvio. Digamos que eres una persona de negocios con una buena idea que podría construirse con tecnología, pero no sabes nada sobre desarrollo tecnológico. Tendría sentido encontrar un cofundador con profundas habilidades tecnológicas para liderar esos esfuerzos y hacer realidad tu visión. Así que, en este caso, realmente no "necesitas" otro visionario empresarial, experto en recursos humanos o marketing. Asegúrate de obtener el mayor "valor" con una persona que pueda llenar los roles que no te sientes cómodo cubriendo, preferiblemente alguien con un historial comprobado de éxito en esas áreas.

3. Estilo de gestión complementario

Este punto suele pasarse por alto. Ambos deben tener un enfoque similar hacia la gestión o podrían terminar enloqueciéndose mutuamente. Digamos que eres una persona que prefiere delegar y empoderar a tu equipo para que hagan su trabajo con supervisión limitada. Sin embargo, tu cofundador es del tipo que gestiona "por comité" y que tiene que estar involucrado en cada decisión. Esto es como intentar emparejar a alguien que disfruta de los hoteles de lujo con alguien que prefiere acampar. Nunca funcionará.

No solo te frustrará, pisándose los talones, sino que además frustrará al equipo junior que se verá confundido por un enfoque inconsistente hacia la gestión. La mitad de la organización se sentirá autónoma mientras que la otra se sentirá sofocada por la microgestión, generando grandes problemas culturales internos.

4. Personalidades complementarias

Volviendo a la comparación con el matrimonio, ¿puedes imaginar que un "optimista efervescente" se alíe con un "pesimista endurecido"? Probablemente no. Dado el tiempo que pasarán juntos, debes asegurarte de que se lleven bien personalmente. Cualquiera de esas idiosincrasias personales, ya sea tuyas o de tu cofundador, eventualmente terminará levantando muchas ampollas. Quieres disfrutar del tiempo que pasas con tus compañeros de trabajo, y si tratar con tu cofundador se convierte en una "carga", creará mucha tensión e infelicidad. Y simplemente no hay tiempo para eso en el mundo de las startups.

Posibles trampas

Un posible error al buscar un cofundador es trabajar con un amigo cercano o un familiar. He visto que contratar amigos como cofundadores ha funcionado bien. Pero con más frecuencia he visto que contratar amigos como cofundadores "termina mal". Necesitas ser 100% abierto y honesto con tu cofundador cuando las cosas no están saliendo bien, y a veces la amistad puede impedir la verdadera transparencia, pues no quieres decirle lo que realmente sientes para no herir sus sentimientos y dañar tu relación personal con ella o él. No hay tiempo ni lugar para eso en las startups. Así que ten cuidado si sigues este camino de trabajar con amigos o familiares.

Pensamientos finales

Contratar a tu cofundador será una de las decisiones más importantes que tomes. Con suerte, este artículo te ayudará a tomar la decisión correcta sobre a quién contratar y asociarte, en lugar de una que finalmente genere tensiones personales, provoque que el negocio tenga dificultades y los lleve a ambos a buscar la salida. ¡Buena suerte!