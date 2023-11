Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Nunca he ocultado que fui deficiente como jefe mientras aprendía, lentamente y con mucho esfuerzo, cómo dirigir mi propia agencia de relaciones públicas a lo largo de los últimos 15 años. En el peor de los casos, podría ser totalmente ineficaz al asignar tareas con dirección insuficiente o comprometer a mi personal con expectativas poco realistas de los clientes. En el mejor de los casos, podría ser torpe en mis intentos de liderazgo, improvisando cosas que no tenía ni idea de cómo hacer.

Al principio, cuando estaba armando un equipo básico, contraté a amigos dispuestos a apoyarme, y más tarde, vi cómo me hacía amiga de las personas a las que contraté, admirando su talento y agradecida por sus contribuciones. En ambos escenarios, al trabajar con personas a las que consideraba mis amigos, me encontré con algunos problemas sensibles que no estaba seguro de cómo resolver.

6 lecciones sobre 'amigos' vs. 'amistoso'

Ahora tengo un equipo de primera categoría al que valoro mucho, tanto por su increíble productividad como por su consideración como seres humanos. Sin embargo, para mantenerlos en mi equipo, para conservar sus habilidades y perspectivas trabajando en pro de nuestros objetivos profesionales conjuntos, ciertos límites deben de estar presentes en términos de qué tan amigable debe ser un dueño de negocio con su personal. Aquí hay algunas de las "reglas del juego" que aprendí mientras establecía límites con mi personal.

1. Prioriza tu rol como líder. Nunca aconsejaría a nadie que oculte su verdadero ser o fabrique un aura de distancia solo para situarse en la cima del organigrama. Pero nadie quiere a un conductor que llora mientras maneja. Lo que quiero decir es que no puedo, ni debería, mostrar demasiado mis emociones en el trabajo, independientemente de lo que me esté pasando a nivel personal.

Es aterrador para tu equipo pensar que quizás no tengas todo bajo control y que tal vez no estés pensando claramente para tomar decisiones informadas y objetivas que los afectarán. Mostrar demasiado tus emociones en el trabajo erosiona la confianza que tu personal tiene en ti para liderarlos de manera justa y efectiva. Cuando pienso en los dueños de negocios que más me inspiran, mantienen su posición frente al estrés y los problemas, sabiendo distinguir sabiamente entre su vida profesional y personal al interactuar con sus empleados.

2. No te involucres demasiado en la vida personal de los empleados. He cometido el error de involucrarme demasiado en la vida de los integrantes de mi equipo, y tal vez tú también lo hayas hecho. El peligro aquí es que va en ambas direcciones: cuando un empleado confiaba en mí sobre su vida sentimental, por ejemplo, me encontré correspondiendo de la misma manera. ¡Y con detalles! Eso no estuvo bien.

Y en lugar de unirnos, como creía en ese momento, eso manchó el respeto que mi equipo tenía por mí y, en última instancia, mi propio autorespeto. Hoy en día, me muestro con más firmeza como líder, comprendiendo que soy el fundador de una empresa en la que se apoyan y de la que dependen mis empleados. No debería ser la primera persona a la que acudan para desahogarse después del trabajo. Me aseguro de estar accesible, pero limito lo que voy a compartir; mi trabajo es hacer que las cosas marchen, no ser el coach de vida de mis empleados.

3. Puedes socializar fuera del trabajo, pero hazlo con responsabilidad. Te han invitado a unirte al equipo para la hora feliz, y no quieres ser descortés rechazando la invitación. Así que a veces dices que sí... e inevitablemente, alguien bebe demasiado y se avergüenza.

Esa persona nunca puedes ser tú. Nunca. Ni en tu propia fiesta de la empresa en tu casa. Ni en el picnic de la empresa porque el calor te hizo daño. Ni tarde en la noche en una reunión de la empresa con solo un miembro del equipo con quien compartes habitación. Esto es una norma estricta que debe ser respetada, no una simple sugerencia práctica: no puedes festejar con tu personal. Puedes ir a la fiesta, pero si quieres seguir siendo su jefe y no su amigo, debes mantener en todo momento tu profesionalismo.

4. Evita a toda costa el favoritismo. Aunque los padres tengan a sus favoritos, no pueden decirlo, ¿verdad?! Lo mismo ocurre con tu equipo. Si te sientes particularmente atraído por un empleado —ustedes dos simplemente hacen clic y te encantaría que fueran amigos fuera del trabajo— eso no puede formar parte de un ambiente laboral justo y equitativo.

Esto no significa que no puedan ser amigos en su tiempo libre, pero debes tener mucho cuidado. No debe circular la noticia de actividades externas solo con algunos miembros del equipo; la historia divertida de Molly sobre lo que pasó en tu reunión del Super Bowl no puede llegar a la reunión del lunes con Mitch; y no puedes asistir a la boda de Joelle sin asistir también a la de Jonathan. El favoritismo (o incluso el favoritismo percibido) es una plaga que puede infectar a tu grupo. Detenlo antes de que se desate siendo justo y equitativo en todo momento.

5. Ten empatía… pero sin contacto físico. Soy una persona afectuosa. Simplemente lo soy. Beso mejillas, acaricio brazos, me siento en la misma silla con personas a las que adoro. Pero he aprendido que, cuando estoy en el trabajo, debo reprimir este instinto. Es cierto, la naturaleza remota de mi negocio ha facilitado mucho esto, pero hoy en día y en la cultura laboral actual es un no rotundo tocar a las personas que trabajan para ti, aunque haya pocas posibilidades de que malinterpreten tu gesto.

En lugar de ello, descubrí cómo mostrar empatía y apoyo sin contacto físico. Mantener contacto visual constante. Una sonrisa genuina y duradera. Una tarjeta de condolencias o un ramo de flores. Un correo electrónico cálido y sincero. Está bien preocuparse y mostrar que te importa, pero hazlo en el entorno "sin contacto" que se prefiere hoy en día.

6. Saber cuándo está bien cruzar los límites. Dicho todo esto, cuando un miembro de mi equipo pierde a un ser querido, no hay forma de que no lo abrace en el funeral. Y cuando un miembro del equipo tiene un bebé, ¡nada en el mundo me va a impedir enviar un regalo personalizado para el pequeño!

Básicamente, hay límites para mantener el decoro, la dignidad y la cordialidad con tu personal. Pero está bien cruzar esos límites cuando la situación lo requiera y cuando quieras que tus empleados sientan tanto tu amabilidad como tu amistad. Confía en ti mismo para juzgar qué es seguro hacer y qué probablemente sea riesgoso. Después de todo, ¡tu buen juicio te ha llevado a ser el jefe!