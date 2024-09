Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando se trata de salud y estado físico, bombear hierros y participar en competiciones de triatlón puede ser la impresión ideal de mantenerse en forma. Pero para Mike Ling , un aficionado al fitness y emprendedor, estar en forma y saludable no solo engloba las condiciones físicas, sino que también abarca la fuerza mental, la ingesta nutricional y la felicidad.

Ling, nacido y criado en China con experiencia en la facultad de medicina, estaba destinado a convertirse en cirujano hasta que dio un giro de 180 grados para aventurarse en el extranjero, con Estados Unidos como destino final, tanto porque no estaba a favor del sistema hospitalario chino. y quería ver el mundo.

Inicialmente comenzó a hacer investigación biomédica, Ling decidió cambiar a los negocios, intrigado por sus complejidades. Después de obtener un MBA de la Universidad de Indiana, Ling comenzó en Deloitte Consulting, donde su período de cinco años implicó ayudar a múltiples clientes de atención médica global a formular y ejecutar estrategias para la expansión de los mercados emergentes, entre otras responsabilidades.

Relacionado: Cómo las empresas de fitness están alterando la forma en que hacemos ejercicio

Aunque a Ling le gustaba su trabajo en Deloitte, su incansable pasión por convertirse en empresario nunca se desvaneció. Esta aspiración sirvió como catalizador para su próximo movimiento: regresar a China para impulsar su propio negocio combinando fitness y tecnología. FitTime , una empresa de fitness online, es el resultado de su pasión y espíritu empresarial, con más de 20 millones de usuarios activos entre teléfonos móviles y televisores inteligentes.

"Al principio, traté de ponerme en forma porque estudié medicina", dice Ling. "Sin embargo, aprendimos cómo tratar a los enfermos, pero en realidad no aprendimos cómo mantenernos saludables. En los EE. UU., Me influyó la cultura del fitness, así que comencé a entrenar con pesas, y realmente me encantó y quería compartir esos beneficios con el mundo ".

Redefiniendo la filosofía de la salud

La búsqueda de la felicidad ha florecido para Ling al convertir su sueño en realidad. Pero a medida que crece y se vuelve más sabio, una serie de contratiempos físicos y mentales han cambiado su comprensión de la salud. En lugar de centrarse simplemente en estar libre de enfermedades, su trabajo se ha orientado al desarrollo de la capacidad de recuperarse de enfermedades o lesiones. La dieta juega un papel esencial en este proceso, con un gran énfasis en el consumo de alimentos, que Ling considera crucial para el bienestar, ya que no existe una píldora mágica que cure todas las enfermedades.

"Mis puntos de vista han cambiado", explica. "Tienes que cuidar tu cuerpo todos los días, y una de las cosas más importantes que puedes hacer es prestar atención a los alimentos que comes. He estado en una dieta vegetariana durante unos 10 meses. Me siento bien, pero es por una razón diferente, no necesariamente para ganar músculo o perder grasa ".

Ling admite que no existe una respuesta clara para la buena salud, de lo contrario, todos tomarían el tren de convertirse en vegetarianos. Pero habiendo dicho eso, una dieta vegetariana proporciona al menos dos buenas razones: las plantas producen una gran cantidad de bioquímicos mágicos que benefician al cuerpo humano, y una mayor ingesta de una dieta basada en plantas desalentará la ingesta de proteínas animales, que están relacionadas con una mayor incidencia de contraer cáncer.

"Tengo 43 años", dice Ling. "Tengo un mayor riesgo de desarrollar cáncer y muchas enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades mentales, que están relacionadas con los alimentos que ingieres. Así que mi punto de vista sobre la comida ha cambiado significativamente ".

Hoy en día, Ling centra su lectura en una amplia gama de libros de dietas a base de plantas escritos por médicos, a diferencia de los títulos escritos por culturistas y los llamados gurús del fitness. Y también ha incorporado la meditación como un medio para vivir de forma más consciente. Sin embargo, su interpretación de la mediación no está ligada a la visión holística común en la que uno tiene que sentarse y cerrar los ojos en un espacio sereno y silencioso con música relajante de fondo.

Estar en el presente

"Mi principio número uno es no realizar múltiples tareas", dice Ling, subrayando su enfoque meditativo. "Solo hago una cosa a la vez y hago todo lo posible por hacer eso. No abro mi teléfono hasta que haya terminado con mi práctica de Jiu-Jitsu. Cuando como, guardo mi teléfono, no escucho música, no miro la pantalla, no miro la televisión, no leo libros. Quiero saborear la comida, mirar la comida, sentir la comida entrando en mi boca, sentir la sensación de mis dientes masticando la comida, sentir la comida bajando por mi esófago y prestar atención a cómo se siente mi cuerpo con la comida. Creo que eso es lo principal que me ayuda a estar presente ".

Ling prefiere el Jiu-Jitsu no solo por sus atributos físicos, sino también por sus fundamentos filosóficos. "Lo primero en pelear usando el cerebro", dice. Lo segundo es jugar al ajedrez usando el peso de tu cuerpo. Básicamente, muchas veces no depende de la fuerza. Se basa en la mecánica; se trata de crear un desequilibrio, una ventaja injusta. Me gusta porque me obliga a moverme de diferentes formas ".

Desde entonces ha incorporado estos ideales a su espíritu empresarial. Él atribuye el historial de atención de los empleados de FitTime a esa pasión por la salud y el fitness, que es un requisito previo para unirse a la empresa. Ling incluso instaló un gimnasio dentro de la oficina de la compañía en Shanghai, con un rincón para practicar Jiu-Jitsu, como un espacio de estudio para la producción de videos y para nutrir nuevas ideas sobre la creación de contenido nuevo.

Los 4 pilares del fitness en la vida

En última instancia, Ling cree que los abdominales marcados simplemente no se traducen en estar saludable sin los cuatro pilares básicos del fitness y la vida: salud, finanzas, habilidades profesionales y relaciones. "A menudo tengo que verlo como un taburete con cuatro patas", añade. "Si le falta una pata, el taburete se mantendrá firme, pero si le faltan dos, es probable que se deshaga".

Relacionado: Cómo la tecnología está alterando la industria del fitness

La búsqueda de la felicidad y el éxito en la vida es una cuestión de un millón de dólares. No hay una respuesta definitiva, y cada respuesta en sí misma puede ser engañosa y subjetiva. Para Ling, "el éxito se trata de despertarse de buen humor". La frase le impresiona profundamente, porque la compara con "su definición interna", no con algún tipo de idea externa que la gente pueda imponer a otros.

Como resume, "En última instancia, todo se reduce a esto: ya sea Jack Ma o Jeff Bezos, ¿te despiertas de buen humor? Si lo hace, creo que tiene bastante éxito ".