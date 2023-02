Vladimir Putin anotó 9 goles en un reciente partido de hockey

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Tiene 68 años, ¡pero todavía lo tiene! Me refiero a Vladimir Putin, presidente de Rusia y estrella del hockey.

En un juego de hockey de exhibición diseñado hace unas semanas para aumentar la conciencia sobre las vacunas, Putin se lanzó al hielo y realmente montó un espectáculo. Según el New York Daily News , Putin compitió contra "estrellas de hockey rusas," hombres de negocios "y otros políticos" y patinó con el título goleador del juego después de anotar nueve (¿o fueron nueve? La gente no está del todo segura) goles. Y aunque no alcanzó su marca récord de 10 goles desde su última aparición, aún tuvo una actuación impresionante, lo que llevó a su equipo a una victoria por 13-9.

Esa actuación anterior de 10 goles de 2019 también fue una noche especial para Putin. Según un informe irónico del editor de economía y finanzas globales de Quartz, Jason Karaian, parece que el líder ruso, que comenzó a jugar al hockey a la edad de 60 años, "tenía el juego de su vida" y "realmente se hizo cargo del juego." Lamentablemente, sufrió un pequeño tropiezo con una alfombra roja que se colocó de manera inconveniente en el hielo para una ceremonia, y estoy seguro de que la persona que la colocó allí está perfectamente bien. Pero no importa, el equipo de Putin en ese entonces todavía se fue con una victoria por 14-7. Y estoy seguro de que las felicitaciones de celebración de sus compañeros y aficionados constituyen un grato recuerdo para el líder ruso.

Tonto, ¿no?

Imagínese ser un jugador contrario en el hielo que apaga los esfuerzos de gol de Putin. O incluso estar de su lado y superarlo. Inconcebible. No estoy diciendo que su reacción sea mortal, por supuesto. O tal vez lo soy. Pero al menos definitivamente sería un movimiento que limitaría su carrera.

Pero no se trata de Putin. Se trata de liderazgo. Se trata de dirigir un negocio, no de una dictadura. Rodearse de personas que tienen miedo de contradecirlo o incluso desafiarlo puede estar bien si está dirigiendo una dictadura, pero no está bien si está dirigiendo un negocio.

"La mejor decisión que tomé fue contratar a personas más inteligentes que yo", me dijo recientemente un amigo que dirige una empresa de software de éxito en Nueva Jersey. Este tipo no es Putin. No necesita ser el máximo goleador. Su objetivo es asegurarse de que su empresa crezca y se mantenga por delante de la competencia. Y para hacer eso, confía en los conocimientos, opiniones y decisiones tomadas por su equipo, incluso si están en conflicto con el suyo. "Me desafían constantemente y me mantienen en mi juego", agregó mi amigo.

Los verdaderos profesionales siempre buscan ser desafiados por personas mejores que ellos. Disfrutan de la competencia. Aprenden de perder. Están abiertos a las críticas. Saben que la única forma de tener éxito es confiar en los pensamientos honestos de las personas que los rodean. Mi negocio ha tenido éxito porque he contratado a personas mucho más inteligentes que yo para que me ayuden a administrarlo, y no tienen miedo de ponerme en mi lugar. Tu equipo no debería dejarte ser el máximo anotador de goles. Deberían hacer que te lo ganes.

Gracias por dejarme compartir mis pensamientos. Estaré en Siberia por si quieres contactarte.