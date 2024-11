Mike Tyson vs. Jake Paul y la genialidad de Netflix para crear un duelo entre generaciones

"Hasta la pregunta ofende". La respuesta de mi amigo, un integrante de la Generación X, me deja ver el tono real de la contienda. La pregunta que le hice es muy simple: ¿A quién le vas?

¿El evento? La pelea que Netflix transmitirá en vivo hoy por la noche entre Mike Tyson, un boxeador legendario por diversas razones, y Jake Paul, un youtuber con más de 20 millones de seguidores, transformado en boxeador profesional hace solo cuatro años.

Mi amigo le va a Mike Tyson, como la mayoría de los de su generación, entre quienes yo me cuento.

Pese a haber estado preso durante tres años, acusado de violación y de haberle arrancado de una mordida la oreja a Evander Holyfield en una pelea, Tyson es una leyenda entre quienes lo vimos pelear cuando era joven.

Tyson representa al talento y la entrega a una carrera deportiva. La explotación del don con el que naciste para cumplir con tu destino. Disciplina, largas horas de entrenamiento con arquetípicos mentores y un ascenso a la fama con esfuerzo y un paso a la vez. Porque convertirte en el campeón de los pesos pesados con tan solo 20 años, no es cosa fácil y no existen atajos ni caminos rápidos para lograrlo. Tyson representa la filosofía laboral de quienes estamos alcanzando o ya rebasamos los 50 años. Seguimos un camino tradicional (sí: estudios, empezar desde abajo, irnos ganando el puesto) para llegar a donde estamos.

Del otro lado está Jake Paul. Un joven de 27 años que se inició en una difunta plataforma social llamada Vine, subiendo videos en los que devoraba spaghetti con un taladro, hablaba con una piña en el supermercado o hacía increíbles stunts gracias a los efectos visuales. De Vine pasó a YouTube y su fama explotó. El tono de sus contenidos se volvió más ácido, se transformó en rapero, incendió colchones y creció dramáticamente su número de suscriptores. En el 2018 comenzó a practicar el box de modo amateur y siguiendo el camino de "hágalo usted mismo" se volvió profesional y en 2020 consiguió su primer triunfo.

El camino de Paul no ha estado exento de polémica, desde su postura ante la pandemia provocada por el COVID —es de los que creen que todo fue un bulo— hasta las acusaciones de una tiktoker que asegura que en 2021 Jake intentó abusar de ella. Pero su llegada a una de las peleas que, guste o no, es la que más ha llamado recientemente la atención, es por mérito propio y siguiendo un camino de creatividad, reinvención constante e independencia, como el que eligen muchos millennials y miembros de la Generación Z.

Esta noche los momios favorecen a la juventud: a Paul le dan mayores probabilidades de ganar, pero la experiencia y el colmillo retorcido están del lado de Tyson quien, pese a su edad, sigue siendo muy fuerte y con un solo golpe podría mandar a la lona a su rival.

Pero más allá de generaciones o simpatía por uno de los dos polémicos personajes, está la audacia de Netflix (en alianza con Paul y Tyson) para crear un evento que se ha transformado en un verdadero happening y que muestra una clara evolución de la plataforma por abrazar los eventos deportivos y no deportivos en vivo.

La plataforma cuenta hoy con 280 millones de suscriptores en 190 países y el evento está presente hoy en la agenda mediática y en las redes sociales.

De antemano sabemos que este viernes por la noche la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul dominará la conversación en redes sociales y que el mundo entero hablará de ellos.

Ayer, durante el pesaje previo a la pelea, Mike Tyson abofeteó a Jake Paul incrementando todavía más la tensión previa al evento. Al ser cuestionado sobre su acción, Tyson aseguró que Paul lo había pisado y que ante el dolor, había reaccionado golpeándolo. Jake Paul, por cierto, llevaba unas guardas con diamantes para proteger sus orejas.

