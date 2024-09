Prada ha sorprendido al mundo de la moda con el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria de otoño, Now That We're Here, en colaboración con la cineasta Miranda July.

Los carteles de la campaña, capturados por el fotógrafo Willy Vandeperre, se exhibirán en ciudades clave como Londres, Nueva York, Los Ángeles, Milán y Bangkok.

Estos anuncios cuentan con la participación de figuras del cine y la televisión como Damson Idris, Letitia Wright, Hunter Schafer, Harris Dickinson y Yili Ma. Todos ellos sostienen teléfonos antiguos con cable, un elemento central en el concepto de la "línea directa" de la campaña.

Prada ha subrayado que esta campaña está en sintonía con su esencia, la cual siempre busca fomentar un diálogo cercano con su audiencia: "Cada colección de Prada es una conversación, un intercambio de opiniones y puntos de vista contrastantes", afirmó la marca en un comunicado oficial.

La "línea directa" de Miranda July invita a los participantes a sumergirse en un intercambio personal con la artista.

Aquellos que marquen el número (833) 526-8880 serán recibidos por la voz de July, quien ha preparado varios guiones para estas llamadas, permitiendo a los usuarios vivir conversaciones y recibir consejos sobre temas que van desde el amor hasta la creatividad.

Cada llamada tiene una duración máxima de dos minutos, añadiendo un toque de efimeridad a la experiencia.

Este proyecto continúa la relación de July con Prada, la cual comenzó a principios de este año con la presentación de una retrospectiva de su obra en la Fundación Prada.

Aunque no se ha especificado cuánto tiempo estará disponible esta línea directa, la campaña ha generado gran expectativa.

¿Por qué es relevante esta campaña?

Por ahora, los seguidores de la marca tienen una oportunidad única para interactuar con una de las voces más influyentes de la cultura contemporánea, como lo es la directora norteamericana.

En una época en donde el contacto entre las marcas y los consumidores pareciera estar supeditada a los medios digitales, llama la atención que una marca high end como Prada recurra al teléfono tradicional para acercarse (y cautivar a sus usuarios).

Now That We're Here tiene un sabor retro, pero que también se antoja íntimo. De una época en la que los mensajes elegidos por un algoritmo no nos asediaban y nos dábamos tiempo de buscar a las marcas y productos que nos encantaban con una llamada telefónica.

¡Qué viva la nostalgia!