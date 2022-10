Por qué todas las marcas de comercio electrónico deben apostar por el marketing por correo electrónico

Millones de consumidores en todo el mundo utilizan el correo electrónico y su uso sigue aumentando a lo largo de los años. El correo electrónico es uno de los canales de comunicación más populares y la mayoría de los correos electrónicos que se envían a diario están relacionados con la empresa.

Piense en cuántos correos electrónicos recibe a diario y semanalmente; consumen una gran parte de nuestra vida. Desde notificaciones hasta facturación electrónica, dependemos en gran medida de los correos electrónicos todos los días.

El marketing por correo electrónico ha seguido siendo una de las formas más efectivas para que una empresa comercialice a sus clientes. El correo electrónico es personal y las tasas de apertura ponen su mensaje frente a los destinatarios previstos más que cualquier otro canal.

El correo electrónico no va a ninguna parte, y aunque el marketing por SMS puede estar experimentando tasas de apertura altas en la industria, específicamente en la industria del comercio electrónico, el correo electrónico no se puede ignorar. He aquí por qué las marcas deben apostar por el marketing por correo electrónico.

Más personalizable y personal que las redes sociales

Las marcas de comercio electrónico, especialmente las marcas directas al consumidor, aman las redes sociales. Si bien las redes sociales ofrecen una gran plataforma para comercializar a sus clientes, no son altamente personalizables o personales.

Si una marca tiene 100,000 seguidores en Instagram, por ejemplo, cada publicación o historia se transmite a toda esa audiencia. ¿Qué pasa si una marca de ropa D2C tiene líneas tanto para hombres como para mujeres? Todos los seguidores, hombres y mujeres, verán una publicación que destaca la colección de primavera para mujeres.

Sin embargo, el correo electrónico permite a una marca de comercio electrónico segmentar su lista en función de los datos. Una marca de ropa puede tener una lista principal que incluya a todos los clientes y luego segmentarla en listas según el comportamiento de compra.

Enviar un correo electrónico anunciando una nueva línea para mujeres a clientes que hayan comprado previamente ropa para mujeres tendrá un rendimiento mucho mejor que una oferta transmitida a toda la lista. Lo mismo se aplica a las gotas para hombres.

La personalización del correo electrónico también ayuda a crear una relación más sólida. Una publicación en las redes sociales se siente genérica, mientras que un correo electrónico dirigido al destinatario se siente más personal.

Datos altamente mensurables

Cuando toma todos los datos disponibles y los desglosa, puede realizar mejoras increíbles en sus futuras implementaciones de correo electrónico. Puede segmentar aún más su lista, identificando a sus mejores clientes y también puede utilizar los datos para determinar los mejores días de la semana y la hora del día para enviar mensajes.

Los números no mienten, y cuando se tome el tiempo para analizar los datos de su correo electrónico, encontrará nuevas oportunidades y las optimizará para mejorar sus resultados generales. Por ejemplo, puede encontrar que los boletines de noticias generales tienen una tasa de apertura significativamente más alta los martes por la tarde, mientras que las ofertas especiales se convierten mejor los viernes por la mañana.

El acceso a estos datos también le permite enviar contenido dinámico dentro de sus correos electrónicos, adaptado a cada destinatario. Cuando coloca una oferta para un producto que estaban viendo recientemente en su sitio web frente a ellos, es más probable que se conviertan de lo que serían si fuera solo una oferta general genérica diseñada para atraer a las masas.

Los consumidores tienen acceso instantáneo a su correo electrónico a través de dispositivos móviles

Los dispositivos móviles tienen la mayoría de los correos electrónicos de los consumidores en la punta de sus dedos. No tiene que esperar a que lleguen a casa o que inicien sesión en su correo electrónico en una computadora de escritorio o portátil. Se les notifica tan pronto como ese correo electrónico llega a su dispositivo.

El hecho de que abran o no su correo electrónico de inmediato depende de varios factores. Si están ocupados, ignorarán su correo electrónico hasta que tengan tiempo de sumergirse. Sin embargo, un llamado a la acción fuerte en el asunto del correo electrónico puede hacer que sus correos electrónicos se abran muy rápidamente.

La mayoría de los consumidores están pegados a sus teléfonos móviles todo el día y toda la noche, desde la mañana cuando se despiertan hasta que es hora de irse a dormir. Incluso mientras trabaja o está preocupado, la mayoría al menos echa un vistazo a sus notificaciones.

El correo electrónico le brinda acceso instantáneo a la mayoría de su base de clientes. Recuerde, usted no es la única marca que compite por su atención. Es importante contar con asuntos de correo electrónico sólidos para generar altas tasas de clics, al igual que transmitir su mensaje en las primeras oraciones.

La oferta adecuada puede desencadenar una acción inmediata, que es la belleza del marketing por correo electrónico. Un consumidor podría no tener la intención de realizar una compra, pero se intriga con su oferta, y lo siguiente que saben es que su tarjeta de crédito está fuera y están completando una transacción en su sitio web desde su dispositivo móvil.

Económico

Los costos del marketing online se están disparando para las marcas de comercio electrónico. Los anuncios de Facebook se están volviendo cada vez más populares, lo que genera costos tan altos que obliga a muchas marcas a buscar canales adicionales que brinden un costo de adquisición más asequible.

El correo electrónico es, sin lugar a dudas, el más rentable, ya que los costos de implementación de mensajes son mínimos. Los correos electrónicos de los clientes se recopilan cuando realizan una compra y a través de suscripciones en el sitio. Si bien existe un costo asociado con cada dirección de correo electrónico agregada a una lista, ese es un costo único.

Esa lista de correo electrónico se convierte en un activo que se vuelve más valioso a medida que crece. Las grandes marcas de comercio electrónico pueden enviar ofertas de marketing por correo electrónico semanalmente o quincenalmente y generar una cantidad sustancial de ingresos cada vez sin los costos de adquisición de clientes que vienen con los anuncios de Google Ads y Facebook.

