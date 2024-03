Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Mientras continuamos honrando el Mes de la Historia de la Mujer, tuve el privilegio de entrevistar a una fundadora negra dedicada a la intersección del arte, el activismo y los negocios. Daneille Coke, también conocida como Happy Dani, es una ilustradora negra y creadora de contenido que centra su trabajo en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Se asoció con marcas reconocidas como Toms, Adobe y Comcast para traducir sus valores e iniciativas DEI en arte de justicia social con gran impacto.

Aquí hay extractos de nuestra conversación sobre su modelo de negocio único y cómo las marcas pueden elevar a los creadores de contenido negros con DEI en mente.

Cuéntanos quién eres, tu viaje y qué lente usas para mostrarte por la equidad, la inclusión y la pertenencia.

Me describo como ilustradora y activista. Me gusta usar el arte y las palabras para fomentar la fe, inspirar justicia y ayudar a las personas a ser mejores vecinos. Todo comenzó con mi primera pieza en 2020 . Publiqué una ilustración en las redes sociales para el Día de Martin Luther King. Hablé sobre por qué el Dr. King no era un pacificador pasivo, sino un disruptor radical que desafiaba el statu quo. Cuando publiqué eso, me sorprendió ver que personas que no conocía lo compartían. Antes de que mi arte despegara, era gerente de redes sociales y diseñador gráfico que trabajaba con marcas basadas en una misión positiva. Después del Día de Martin Luther King, me dije a mí misma que seguiría haciendo arte durante el resto del mes y hablaría sobre lo que significa ser una mujer negra en Estados Unidos. Fue entonces cuando mi arte comenzó a circular y mi primera pieza se volvió semiviral en Facebook. En el verano de 2020, Black Lives Matter ocupó un lugar central en nuestra sociedad. Fue entonces cuando todo mi trabajo se volvió viral al mismo tiempo. En una semana gané unos 300.000 seguidores en Instagram. Ha sido emocionante ver cómo mi arte inspiró, alentó y desafió a las personas al generar conversaciones intencionales sobre DEI.

¿Quién o qué más inspira tu trabajo?

Me inspiro en la poesía de los escritos de Maya Angelou y Toni Morrison sobre la intersección de la oscuridad y la creatividad. Además, en 2019, trabajaba en una pequeña empresa predominantemente blanca. Yo era la única mujer negra allí. Recuerdo ir con mi jefe y decirle: "Estoy experimentando muchas microagresiones y racismo absoluto de personas que tienen buenas intenciones pero que simplemente no saben cómo tratarme. Me encantaría si pudiéramos invertir en iniciativas de DEI, traer un orador y probar algo nuevo en esta área". Mi jefe dijo que no le apasionaba eso y que no veía por qué invertiría dinero y tiempo de la empresa en DEI. Me di cuenta de que este espacio no era para mí y no podía ver cómo podría prosperar aquí. Eso es lo que me animó a renunciar, dedicarme a mi propio negocio de diseño gráfico y trabajar intencionalmente con marcas centradas en la justicia y basadas en una misión que se preocupan por DEI. Esa fue mi pequeña manera de usar mi pasión por la justicia y la equidad.

Me encanta que tu web se llame Happy Dani. ¿Por qué es importante que las mujeres fundadoras de color lideren con alegría su trabajo?

Para mí, ves el nombre Happy Dani y mi disposición alegre, y podrías pensar: Ella es feliz todo el tiempo. Pero no es absolutamente cierto. Si bien mi alegría puede ser natural para mí, es seguida por mucho cuidado personal intencional, como invertir en terapia y reconocer la función que tiene el trauma racial en mi vida cotidiana. Me he permitido estar en un viaje de sanación. Lo que es importante que las fundadoras negras sepan es que no podemos separar lo que somos de lo que hacemos. El hecho de que soy una mujer negra se infiltra en todos los aspectos de mi vida. Puede haber ocasiones como creadora de contenido en las redes sociales en las que la gente me pida que hable sobre los temas difíciles del día, pero no es común que las creadoras de contenido de mujeres negras obtengan el mismo tipo de participación cuando hablamos de amor, felicidad o alegría. . Tuve que tomar la decisión por mi bienestar de no divorciarme más de lo que soy en línea de mi ser holístico en la vida real. Soy una persona, no un recurso.

En tus stickers utilizas una gran variedad de tonos de piel. ¿Por qué es importante mostrar diversidad de color de piel en tu trabajo?

Danille: Cuando hice por primera vez la calcomanía que dice "digno" con todos los brazos de diferentes colores, esa fue una pieza que hice durante el Mes de la Historia Negra 2020 sobre el colorismo. Todos esos brazos representan diferentes tonos de negrura y hablan del tema de ser digno y valioso sin importar el tono de tu piel. En el verano de 2020, la pieza resurgió y fue amplificada por aquellos que pensaban que el mensaje incluía a más que solo personas negras. Aunque la intención original de la pieza se ha perdido en la traducción, ha sido genial ver cómo ha cobrado vida propia para alentar a todas las personas de todos los ámbitos de la vida a abrazar la dignidad. La valía no es algo para señalar y decir, sino algo por lo que luchar en todos los lugares y espacios de nuestras esferas de influencia.

¿Quién suele comprar tu arte? ¿Qué impacto esperas que tenga en ellos?

Creo arte y palabras para el corazón y el hogar. Quiero que las familias compren este arte y generen conversaciones con sus hijos e invitados que vienen. También quiero piezas más inspiradoras para alentar a las personas a mantenerse motivadas en el trabajo que están haciendo. Es difícil comenzar con un enfoque tan específico con marcas basadas en misiones y luego hacer que mi audiencia se expanda a todos. No es ideal para decidir con quién quiero hablar, pero también es una bendición. Me gusta cómo puedo inspirar al consultor de DEI y al ama de casa.

¿Cuáles son los desafíos, obstáculos y obstáculos que experimenta como fundadora de una mujer negra?

Una de las primeras cosas con las que luché fue asegurarme de que me pagaran lo que valía. Cuando recién comenzaba, era nuevo y hubo oportunidades a las que dije que sí y que podrían haberme pagado más. Tuve oportunidades que pensé que amplificarían mi voz y mi mensaje, pero resultó que estaba aprovechando la popularidad del problema actual de la justicia. Tuve que recordarme a mí mismo que estoy haciendo esto por el bien común y quiero que todos alcancemos la igualdad, pero también soy propietario de una pequeña empresa con empleados y facturas que pagar. No es egoísta decir: "Me encantaría hacer esto y esta es mi tarifa". Es difícil entrar en espacios y que me paguen menos que a mis contrapartes blancas o que me ofrezcan hacer algo gratis por lo que a otros se les pagó significativamente. Fue un obstáculo estar aquí hablando de justicia y equidad solo para descubrir que estaba trabajando en espacios donde estaba ocurriendo la injusticia. Necesitaba saber mi valor y pedirlo. Es común decir que quiero un asiento en la mesa de otra persona, pero también encuentro valor en construir mis propias mesas.

¿Cuál es su estructura comercial actual y hacia dónde ve su marca en el futuro?

Actualmente, tengo un empleado de tiempo completo y dos pasantes. Tenemos una oficina en Atlanta donde cumplimos con los pedidos de nuestra tienda y vendemos estampados, calcomanías, carteles, banderas y otras obras de arte para el hogar. También colaboro mucho con la marca y trabajo con marcas como Comcast, Coach, Adobe y Toms para ayudarlas a transmitir su mensaje con alegría y verdad y amplificar las voces que necesitan ser escuchadas.

¿Cómo interactúan las grandes marcas contigo y tu trabajo?

Las marcas se acercan cuando quieren amplificar las voces y los creadores negros de manera positiva y mostrar que nos ven y nos reconocen. Por ejemplo, es posible que quieran comunicar el legado de Martin Luther King Jr. pidiéndome que ilustre algo y luego compartirlo en las redes sociales. Las marcas también pueden comunicarse cuando toman una decisión que cambia sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, cómo Tom cambió su iniciativa de comprar un par, dar un par y pasó a donar a organizaciones de base lideradas por negros. Trabajo con marcas que quieren compartir su compromiso interno con la justicia y la diversidad con sus clientes e inversores. Es genial para las marcas buscar intencionalmente a creadores de color, pedirles que interpreten sus mensajes en su estilo y voz únicos y luego amplificar su trabajo.

El activismo artístico es un campo en ascenso. ¿Cómo crees que el arte puede ampliar los límites de DEI tal como la conocemos?

A veces, el arte y el activismo se enfrentan entre sí, donde el activismo implica tomar acción, mientras que el arte tiene más que ver con la emoción. Cuando junta los dos, tiene una herramienta realmente poderosa porque está inspirando la acción al evocar la emoción. El arte también es accesible. Las conversaciones de DEI son matizadas, pesadas y complejas. A menudo, hay una crítica de que el arte simplifica demasiado la DEI, pero ¿cuál es el daño en tomar una idea que no simplifique un tema, sino que lo haga más digerible y accesible para la persona promedio?

¿Qué te gustaría saber antes de iniciar tu negocio?

No estaba pidiendo ayuda lo suficiente. Buscaría recursos e invertiría en el negocio, pero descubrí que necesitaba ayuda y no la pedía. También desearía haber sabido más sobre el inventario y cuánto comprar para mi negocio. Siento que estoy creciendo con el negocio a través de prueba y error. Ojalá hubiera sabido que la crítica y la crítica no son un indicador de mi valía como persona. También estoy trabajando en el perfeccionismo y desearía haber sido más fácil conmigo mismo.

¿Cómo las mujeres de color rompen el techo de cristal en este trabajo?

Danielle: Diría que no dejes que la ausencia de otras mujeres negras en este espacio te impida dar tu ser completo y hacer el arte que te inclinas a hacer. Si no lo ve en otras mujeres de color, tiene permiso para hacerlo de todos modos. No vi a mujeres negras haciendo infografías ilustrativas en las redes sociales. Pensé para mis adentros, tengo algo que decir y tengo una voz, así que lo haré.