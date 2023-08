El e-commerce y las plataformas de delivery nos resuelven la vida, pero es innegable que tienen un impacto en el medio ambiente. Los productos que pedimos vienen envueltos en papel o papel burbuja y dentro de una caja de cartón que normalmente termina en nuestro bote de basura.

Para contrarrestar el impacto, Amazon ha comenzado a ofrecer a sus usuarios la opción de recibir sus paquetes con material de empaque reducido. Según The Wall Street Journal millones de órdenes en Estados Unidos están siendo entregadas sin material de empaque adicional.

"El reconocimiento por parte de varios líderes senior fue que esto se está volviendo cada vez más importante. Existe una necesidad significativa de que nuestra empresa dé el siguiente paso en la innovación en torno al embalaje", explicó al medio Pat Lindner, vicepresidente de empaque e innovación.

Cerca del 11% de los productos vendidos por la plataforma en Estados Unidos ya se hacen sin una caja o bolsa. Descritos como "enviados en su propio contenedor" estos son productos que en realidad no necesitan llegar a su destino con material adicional de empaque. Los usuarios, sin embargo, pueden solicitar que sean colocados en una caja o bolsa a la hora de terminar su pedido.

La reducción de los materiales de empaque tiene tiempo siendo una preocupación para la empresa. En diciembre del año pasado publicó un artículo en su página europea en la que explica: "Sabemos que los clientes se preocupan por el embalaje utilizado para enviar sus pedidos de Amazon. Los clientes quieren que los pedidos se entreguen en un embalaje del tamaño correcto y fácilmente reciclable que garantice que el producto llegue en excelentes condiciones y minimice su impacto en el medio ambiente. En Amazon, nos preocupamos profundamente porque nuestros envases logren estos dos objetivos, y contamos con equipos de científicos y otros expertos que trabajan constantemente para reinventar cómo se envían los productos por el bien de los clientes y del planeta".

Aunque muchos clientes han aplaudido las medidas de Amazon para eliminar el uso adicional de materiales de empaque, no todos están contentos. Algunos sienten que, al no estar empacados adecuadamente, sus productos podrían llegar en mal estado. A otros les preocupa que la falta de una caja o bolsa pueda provocar un incremento en el robo de productos y hay a quienes les preocupa su privacidad.

Varios usuarios en redes sociales se han pronunciado a favor y en contra de la medida.

Un usuario escribió: "La innovación en la logística de la última milla está ocurriendo. En un esfuerzo por reducir costos, Amazon busca disminuir el uso de empaques, o 'envíos en su propio contenedor'. Nadie va a extrañar las montañas de cajas extra".

Innovation in final mile logistics is happening.



In an effort to reduce costs, Amazon is looking at reducing its use of packaging - or "ships in own container".



No one is going to miss the mountains of extra cartons.