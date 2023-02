La idea de que en algún momento Apple fabrique un teléfono celular plegable no es nueva. Desde hace años hay reportes periódicos de que la empresa de Cupertino planea montarse en la tendencia de los smartphones plegables con un nuevo dispositivo.

En abril de 2022 Ming-Chi Kuo, analista internacional de la marca, predijo que la empresa presentaría el teléfono en 2025. "Esperaba que Apple lanzara un iPhone plegable tan pronto como en 2024 en mis informes del año pasado, pero ahora está claro que esta predicción debe revisarse. Predigo que Apple puede lanzar su primer producto plegable en 2025 como muy pronto, que puede ser un iPad plegable o un híbrido entre el iPad y el iPhone", escribió en Twitter.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar