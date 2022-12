Bill Gates apuesta por el futuro y quiere dejar listas de millonarios

Aunque el futuro no luce alentador, debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, a la pandemia de Covid-19 —que se niega a terminarse— y el calentamiento global, Bill Gates, quien fuera durante varios años el hombre más rico del mundo, confía en que las cosas no serán tan malas y él tiene varias apuestas para esto.

Bloomberg | Getty Images

La Fundación Bill y Melinda Gates trabaja actualmente en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y la terapia génica, con el objetivo de enfrentar de manera frontal los desafíos globales.

Por medio de su carta anual, Bill Gates expresó que el presupuesto de 2023 de la fundación, la cual maneja junto con su exesposa, será el más grande de su historia.

Pero ¿a qué se debe que Bill Gates piense tanto en dejarle un mejor mundo a las nuevas generaciones? La respuesta es sencilla y es que en febrero se convertirá en abuelo por primera vez.

Aunque sea difícil de entender, resulta que el fundador de Microsoft quiere salir de las listas de millonarios a nivel mundial y la razón es que pretende inyectar más recursos a la fundación.

"Aunque no me importa dónde me clasifique en la lista de las personas más ricas del mundo, sí sé que a medida que tenga éxito en dar, me retiraré y eventualmente saldré de la lista por completo", escribió Bill Gates en la misiva.

En junio de este año Gates cayó hasta el sexto lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg (ahora está en cuarto sitio), debido a que transfirió $20,000 millones de dólares de su fortuna personal a la fundación.

Explicó que ese movimiento fue realizado para que el organismo aumentara su gasto anual.

"Habrá mucho más dinero de mi parte", sostuvo Gates.

Por otro lado, la Fundación Bill y Melinda Gates ha dirigido recursos a lo largo de los años para mejorar la educación pública en los Estados Unidos.

Asimismo, actualmente trabaja para desarrollar un software de IA con Google como socio y también con Philips, que fabrica máquinas de ultrasonido tradicionales, con el objetivo de prevenir la mortalidad infantil.