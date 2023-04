Cómo la ley PRO amenaza las carreras profesionales

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Aimee Benavides ha pasado las últimas dos décadas usando sus habilidades en inglés y español para ayudar a los necesitados. Se gana la vida como intérprete en los juzgados, ayudando a testigos y acusados que no entienden lo que está sucediendo, y se especializa en el sector agroindustrial, donde los agricultores y los asesores deben compartir información muy técnica.

"Me gusta porque es muy científico", dice Benavides, quien construyó su carrera como contratista independiente. "Y la información que se comparte ayuda a alimentar a las personas. Incluso si no me ensucio las manos, estoy ayudando a transmitir información que hace que la agricultura sea más eficiente y más limpia para el medio ambiente ".

Toda su carrera, junto con millones de otras carreras profesionales de contratistas independientes, ahora se ve amenazada por la legislación ante el Congreso llamada Ley de Protección del Derecho de Sindicación , o Ley PRO. Parte del proyecto de ley conocido como Prueba ABC reclasificaría a cualquier persona como ella, es decir, cualquier persona que trabaje en la misma línea de negocio que el cliente que lo contrata, de contratista independiente a empleado bajo la ley laboral.

Los legisladores suelen decir que la Ley PRO se trata de "trabajadores de concierto" (con lo que se refieren a conductores de Uber y Lyft) que creen que están clasificados erróneamente como contratistas cuando en realidad deberían ser empleados que reciban beneficios y garantías salariales. Pero dado que alrededor de un tercio de la fuerza laboral de EE . UU. Realiza trabajos de contratistas independientes, y que los contratistas calificados son uno de los segmentos de ese trabajo de más rápido crecimiento , millones de carreras altamente calificadas y bien pagadas también se verían afectadas por la Ley PRO.

La versión de la Prueba ABC en la Ley PRO está tomada de una ley llamada Proyecto de Ley 5 de la Asamblea que entró en vigencia en el estado natal de Benavides, California, a principios de 2020, y los legisladores allí también prometieron que mejoraría las vidas de los "trabajadores de conciertos". En cambio, la ley ABC Test dejó incluso a los clientes antiguos con miedo de trabajar con contratistas altamente calificados como Benavides, para que los clientes no estuvieran sujetos a multas y sanciones por clasificación errónea.

Los intérpretes y traductores eran solo dos profesiones que se tambaleaban con la pérdida de ingresos en todo California. En última instancia, los legisladores del estado volvieron y eximieron a más de 100 profesiones , desde médicos y silvicultores profesionales hasta arquitectos paisajistas e ingenieros musicales, después de que personas como Benavides pasaran horas y horas enseñando a los legisladores que los profesionales altamente educados y especializados no son lo mismo que una aplicación. conductores basados en.

"Los intérpretes están en conferencias médicas, cuando hablan de corazones y válvulas artificiales para cirujanos y explican cómo operar", dice ella. "Una de las cosas realmente importantes que hacemos es interpretar para las audiencias públicas, cuando la gente quiere opinar sobre lo que está sucediendo en su vecindario. Tal vez sea un nuevo patio de ferrocarriles o una expansión de un vertedero; las personas que viven en áreas más industrializadas tienden a ser comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos, por lo que los intérpretes son clave para permitir que esas personas tengan voz ".

Katelynn Martin, quien brinda servicios administrativos y de contabilidad , observó con pavor desde su casa de Nueva Jersey cómo la ley de California ABC Test causaba estragos. Los contables que conocía en la costa oeste perdieron clientes o tuvieron que reestructurar completamente sus negocios; uno se fue de California por completo, solo para seguir ganándose la vida. Cuando los legisladores de Nueva Jersey presentaron un proyecto de ley de imitación en su propio estado, tratando de seguir el ejemplo de California justo antes de la pandemia, Martin se sorprendió.

"Uno pensaría que el desastre fue lo suficientemente grande en California como para que se levantara una gran bandera roja", dice Martin. "Todo el mundo pone mucha atención en los conductores de Uber, pero industrias enteras se ven afectadas y nadie habla de eso".

El proyecto de ley de Prueba ABC de Nueva Jersey no avanzó frente a la oposición generalizada , lo que le dio a Martin una gran sensación de alivio, pero luego los legisladores federales avanzaron la Ley PRO con la misma Prueba ABC, diciendo que California había "allanado el camino" para todos. nación.

Martin volvió a sentirse exasperado. Ella dice que le gusta ser su propio jefe como contratista independiente, con clientes que incluyen franquicias, acupunturistas, masajistas y otros que no requieren un contable a tiempo completo. Ella no quiere ser reclasificada como empleada en ninguna ley, por ningún motivo.

"Estoy muy feliz de no ser un empleado", dice Martin. "Un contador se ofreció a contratarme como empleado y yo dije, ¿por qué? No me estás entrenando, no me estás proporcionando nada y no estoy en tu oficina. Dije que no. Estoy perfectamente feliz así ".

Mary Beth Hofmeister siente lo mismo. Ha sido asesora financiera independiente durante dos décadas, ayudando a las personas a planificar su jubilación y más, después de 13 años de varios trabajos de personal.

"Pienso en nosotros como una profesión, como abogados y contadores", dice Hofmeister, que vive cerca de Albany, Nueva York, y tiene cientos de clientes. "Hay mucha educación. Soy un planificador financiero certificado. Hay ética y regulaciones ".

La prueba ABC de la ley PRO también amenaza carreras como la de ella. El Instituto de Servicios Financieros dice que "socavaría miles de prósperas prácticas de asesoría en todo el país y pondría severas limitaciones al acceso de los inversionistas de Main Street a asesoría financiera de alta calidad".

"Habría una dislocación increíble. Ni siquiera puedo imaginarlo, sería tan grande ", dice Hofmeister. "He trabajado para pequeñas empresas y he trabajado para grandes empresas, y no quiero volver nunca a eso. Soy emprendedor Siento un llamado a hacer lo que hago. Me encanta."

Benavides también dice que le encanta lo que hace y espera que los legisladores abandonen las leyes de pruebas ABC como la Ley PRO. El experimento fallido de California mostró que esta prueba ABC restringe todo tipo de servicios altamente calificados que muchas personas, incluidos los legisladores, ni siquiera se dan cuenta de que los contratistas independientes están brindando.

"Si piensas en las redes de energía que traspasan fronteras, eso también necesita ser interpretado. Las personas que son ingenieros y ejecutan una red en México o Canadá, y la red cruza los Estados Unidos, los intérpretes tienen que ser muy especializados ", dice. "No cualquiera puede presentarse a una reunión y conocer toda la terminología de los sectores energéticos. Se necesita un conjunto de habilidades especiales ".

