Cuidado: los nombres de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Diego Luna son utilizados por estafadores. Así es como operan

Los nombres de cineastas mexicanos están siendo utilizados en un fraude, según lo reportado por Variety, un sitio especializado en cine y entretenimiento.

El sitio hace referencia a un blog en el que se explica el modus operandi de los estafadores. Estos envían correos electrónicos a escritores y guionistas, haciéndose pasar por grandes figuras del cine mexicano.

En el correo elogian la obra del autor y le piden que se comunique a un número de teléfono para poder discutir en torno a la posibilidad de transformar su historia en una película producida en Hollywood. En el correo electrónico se habla de la trayectoria del firmante y de la relación que tiene con estudios como Warner Bros., Paramount, Lionsgate y Netflix.

Si el receptor del correo decide llamar al número de contacto recibirá más información en torno a la supuesta producción de su historia. Llegará el momento en el que le pedirán que les entregue un guion cinematográfico que cumpla con los estándares de Hollywood; y si no cuenta con uno, le ayudarán a escribirlo brindando servicios profesionales a cambio de un depósito de $33,000 dólares a una cuenta bancaria.

El engaño viene acompañado de documentos legales falsos firmados incluso por los grandes directores entre los que se encuentran Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Amat Escalante y Diego Luna.

Este intento de engaño tiene un par de años utilizándose. En agosto de 2022 el mismo Alfonso Cuarón advirtió del riesgo por medio de su cuenta de Twitter: "Yo soy el verdadero Alfonso Cuarón. Lamentablemente, quiero advertir sobre un estafador que se hace pasar por mí enviando mensajes como: 'Project Movie Deal', para que la gente financie un proyecto falso. Por favor, no pagues dinero ni responda a esta persona".

I am the real Alfonso Cuarón. Sadly, I want to warn of a scammer who is pretending to be me by sending messages like: "Project Movie Deal," to get people to finance a fake project. Please do not pay any money or respond to this person.

El pasado 27 de enero Guillermo del Toro tuiteó: "Por favor, no caigas en estafas anunciando reuniones, clases, conferencias o material de personas que pretenden ser, o representarme, a mí o a cualquier director a menos que provengan de sus canales oficiales, como este, y puedas verificarlos".

Please do not fall for scams advertising meetings, classes, conferences or material from people pretending to be, or represent, me or any directors unless they come from their official channels- such as this- and you can verify them.