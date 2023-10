Los deepfakes han cobrado a una nueva víctima. Se trata de Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast. El youtuber con más suscriptores del mundo denunció por medio de su cuenta de X que un video falso circulaba en diversos medios digitales, mostrándolo a él pidiéndole a la gente que le dé clic a una liga para ganar un iPhone 15 por tan solo dos dólares. En el video MrBeast asegura que está haciendo la rifa más grande de iPhones de la historia.

En su tuit el youtuber comenta: "Muchas personas están viendo este anuncio de estafa de deepfake con mi imagen... ¿están las plataformas de redes sociales preparadas para lidiar con el aumento de los deepfakes de IA? Este es un problema serio."

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw