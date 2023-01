Dungeons & Dragons reacciona a los comentarios de los fans y anuncia que operará bajó una licencia de Creative Commons

El juego de rol, Dungeons & Dragons (D&D), fue publicado por primera vez en Estados Unidos en 1974. Entrelazando la literatura fantástica con los juegos de mesa, logró cautivar la imaginación de millones de jóvenes que se juntaban para participar en sesiones que les permitían vivir increíbles aventuras narradas por un dungeon master que ponía a prueba a sus personajes.

El juego creado por Gary Gygax y Dave Arneson fue publicado originalmente por Tactical Studies Rules, Inc (TSR), pero adquirido por Wizards of the Coast, una subsidiaria de Hasbro, en 1997. Pese a los cambios que el mundo ha atravesado, Dungeons & Dragons sigue siendo un juego extremadamente popular y según The Seattle Times, en 2017, ya en pleno auge digital, fue jugado por más de 12 millones de personas, tan solo en Estados Unidos.

Alguna vez un pasatiempo para los introvertidos, el juego se ha popularizado alcanzando una fama nunca vista.

¿Qué está sucediendo con Dungeons & Dragons?

Gran parte del éxito del juego en plena era digital se debe a la difusión que de él han hecho los influencers en redes sociales y en plataformas como Twitch. Muchos de ellos juegan D&D mientras hacen directos y lo utilizan para narrar fantásticas historias en colaboración con sus seguidores. Por otro lado están los tiktokers que crean contenido basado en el universo fantástico del juego y contagian la emoción a otros usuarios. Además, miles de jugadores escriben sus propias aventuras y módulos para compartir con otros usuarios, haciendo que el universo sea cada vez más amplio.

La licencia del juego lleva el nombre de Open Gaming License (OGL) y es la que opera desde el año 2000 y permite a los usuarios utilizar y lucrar con la marca y los contenidos. Así, muchos de los influencers que suben contenido ligado a Dungeons & Dragons han ganado dinero gracias a él, pero sin violar ninguna regla.

Pero el orden del universo se ha visto alterado con la llegada de OGL 1.1, una versión de la licencia aún no aprobada que se filtró y que permitiría a Wizards of the Coast explotar comercialmente las creaciones de los jugadores. Además, los creadores que generen ingresos utilizando la plataforma estarían obligados a pagar un 25% de regalías a la empresa propietaria del juego.

Más de 50,000 creadores de contenido se unieron para enviar una carta a Hasbro, quejándose de la nueva licencia. Y su pequeña revuelta dio resultado. El día de hoy Wizards of the Coast anunció que la nueva licencia operará bajo el modelo internacional de Creative Commons Attribution 4.0 que permite a los usuarios "copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato además de adaptarlo y modificarlo incluso para lucrar con él.

En una entrada al blog de la empresa Kyle Brink, productor ejecutivo de Dungeons & Dragons, explicó: "En general, lo que buscamos aquí es dar a los creadores de buena fe el mismo nivel de libertad (o mayor, para las cosas en Creative Commons) para crear contenido TTRPG [juego de mesa de rol, por sus iniciales en inglés] que ha sido tan bueno para todos, al tiempo que nos da las herramientas para garantizar que el juego continúe siendo cada vez más inclusivo y acogedor".

El cambio es significativo, aunque la empresa todavía está regulando (y pidiendo regalías) para los contenidos inspirados en la plataforma que sean llevados a un entorno distinto al juego de mesa clásico, es decir: versiones de D&D en videojuegos o piezas digitales como NFT's.

El documento presentado el día de hoy no es el final y en su comunicado Brink explica que ha abierto una liga para que los usuarios puedan hacer comentarios con la idea de seguir perfeccionando la licencia y llegar a una versión definitiva en un par de semanas.

Lo que es un hecho es que Wizards of the Coast han reaccionado escuchando a los jugadores y entendiendo que son ellos los que abrazado durante 49 años el concepto y creando más mundos, personajes, monstruos e historias de lo que cualquiera pudiera haber imaginado.