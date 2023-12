Este lunes Google lanzó la lista El año en búsquedas, ofreciendo un vistazo a las principales consultas globales que marcaron el 2023.

Desde momentos icónicos hasta tragedias de repercusión mundial, estas búsquedas proporcionan una idea de los intereses de la gente alrededor del planeta durante el año que termina.

Según los datos globales de Google en lo más alto de las tendencias de noticias se encuentra el conflicto en curso entre Israel y Hamas. Este tema fue seguido de cerca por las consultas relacionadas con el Titan, el sumergible con destino al Titanic, que implosionó en junio, así como los devastadores terremotos que afectaron a Turquía y Siria en febrero.

En cuanto a las personas más buscadas, Damar Hamlin, el safety de los Buffalo Bills de la NFL, encabezó la lista. Su paro cardíaco en el campo durante un partido en enero captó la atención global, y su recuperación desde entonces ha sido motivo de celebración.

Le sigue de cerca el actor Jeremy Renner, quien sobrevivió a un grave accidente con una máquina quitanieves a principios de 2023. Mientras tanto, las búsquedas también se centraron en las figuras notables que nos dejaron, con el actor Matthew Perry y la cantante Tina Turner liderando esas tendencias.

En el entretenimiento, Barbie se posicionó como la reina de las tendencias cinematográficas de búsqueda, seguida por Oppenheimer y el thriller indio Jawan.

En televisión, The Last of Us, Wednesday y Ginny and Georgia destacaron como los programas más populares del año.

La música también tuvo su momento, con la canción アイドル (Idol), de Yoasobi, liderando las tendencias de búsqueda. Le siguieron Try That In A Small Town de Jason Aldean, que subió en las listas tras una controversia de verano, y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, del DJ y productor argentino Bizarrap, con Shakira.

Las búsquedas también revelaron tendencias culinarias y deportivas. La receta de Bibimbap se destacó como la más buscada, mientras que el equipo de futbol Inter Miami CF, en donde juega actualmente Lionel Messi, lideró los intereses deportivos.

En Estados Unidos, las preocupaciones cotidianas se reflejaron en las búsquedas sobre el aumento de precios de huevos, boletos para ver a Taylor Swift y botellas de sriracha. Además, la palabra rizz, recientemente nombrada palabra del año por Oxford y que significa la habilidad de encantar o seducir en inglés, fue una de las favoritas en las consultas sobre definiciones de jerga de moda.

Google no está solo en la publicación de datos anuales, y diversas plataformas, desde diccionarios hasta servicios de música por streaming, han compartido resúmenes que capturan la actividad en línea a lo largo del año. La semana pasada, Wikipedia también lanzó su lista de fin de año, con el artículo sobre ChatGPT encabezando las entradas más vistas.

Para conmemorar el 25 aniversario del motor de búsqueda, Google reveló los datos de búsqueda más importantes "de todos los tiempos" en varias categorías específicas. Desde 2004, Beyoncé ha sido la ganadora del Grammy más buscada, Cristiano Ronaldo el atleta más buscado, y el de Harry Potter el elenco más solicitado en películas o series de televisión.

Relacionado: Estas son las mejores apps para iOS y Android de 2023