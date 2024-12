El CEO de The Musician's Club y su filial The Brass Club decidió liquidar a gran parte de sus personal tras una fallida reunión matutina.

Baldvin Oddsson, CEO de The Musician's Club y su filial The Brass Club, despidió a 99 de sus 110 empleados por no asistir a una reunión programada, según informó en Reddit un joven pasante que acaba de llegar a la empresa para hacer una pasantía y que también fue despedido.

Pero lo que ha generado polémica no es el despido en sí, sino el tono explosivo y despectivo del mensaje que el empresario dejó en Slack, la plataforma de comunicación interna de la empresa.

Según capturas de pantalla compartidas en Reddit, Oddsson no se anduvo con rodeos.

En un mensaje dirigido a su equipo de trabajo, anunció:

"Para aquellos que no se presentaron a la reunión de esta mañana, consideren esto como su notificación oficial: están todos despedidos. No cumplieron con su parte del contrato y no asistieron a las reuniones a las que se suponía debían asistir", indicó.

El CEO de la empresa concluyó su mensaje con la siguiente frase: "Get the fuck out of my business right now" (algo así como "salgan de mi negocio ahora mismo").

El directivo ordenó a los despedidos cerrar sus sesiones en todas las plataformas de la empresa y aseguró que los once empleados que sí asistieron a la reunión podrían quedarse.

Al difundirse el caso en Reddit, el CEO no mostró arrepentimiento. En lugar de eso, declaró que despedir a esos empleados había sido "la decisión correcta" para la empresa y que The Musician's Club está ahora "más fuerte que nunca", con ventas alcanzando un "máximo histórico".

Como era de esperarse, el foro de Reddit se convirtió en el principal escenario para ventilar frustraciones y debatir sobre este despido masivo.

Trabajadores de la empresa, exempleados y usuarios de la plataforma compartieron historias similares sobre líderes con "egos desmedidos".

"¿Cómo espera que alguien trabaje motivado bajo esa presión?", comentó un usuario.

Otro agregó: "El problema no es la falta de compromiso de los empleados, es el jefe. Si el liderazgo falla, todo falla".

Por otro lado, también hubo quienes defendieron la postura del CEO, argumentando que la falta de asistencia a una reunión crucial refleja un nivel preocupante de desinterés y poca ética laboral.