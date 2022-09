El respaldo de Creation Investments en una plataforma tecnológica innovadora busca cerrar la brecha de vivienda en México

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La transformación digital de la industria inmobiliaria ha sido tendencia a nivel mundial. Con el potencial de agilizar las operaciones que tradicionalmente se realizaban a través de bancos y en persona, se espera que la tendencia revolucione la industria. En México, el mes pasado fue noticia que Creation Investments realizó una inversión de capital de $25 millones de dólares en DD360, una empresa que utiliza tecnología de punta para permitir el acceso y mejorar la experiencia de bienes raíces. DD360 brinda soluciones para las etapas de predesarrollo, financiamiento de proyectos y comercialización.

Zephyr18 | Getty Images

La inversión es parte de la misión de Creation Investments brindar acceso a financiación a los no bancarizados y sub bancarizados con el objetivo de involucrar a las pequeñas empresas, un sector conocido como el principal impulsor de la economía global. El objetivo de la compañía de cerrar las brechas de acceso a la inclusión financiera, no solo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sino también con la crisis de vivienda en México.

En junio de 2022, un estudio del MIT informado por Reuters encontró que México necesita construir 800,000 unidades de vivienda cada año durante las próximas dos décadas para satisfacer la demanda. La inversión representaría cerca del 4% del producto interno bruto del país. El estudio del MIT advierte que el desafío es proporcionar vivienda al 20% o 30% más pobre de la población. Solo del 40% al 50% de los mexicanos tienen acceso a crédito y oportunidades financieras de vivienda.

Oxford Business Group explica que la crisis de la vivienda no es solo un problema de México. Para 2050, la ONU estimó que el 68% de la población mundial vivirá en entornos urbanos superpoblados. Alrededor de 440 millones de hogares en todo el mundo sufrirán la falta de acceso a viviendas asequibles de calidad para 2025 si no se toman medidas.

Creation Investments asegura que con su cartera, valorada en más de $1,800 millones de dólares, buscan mejorar la vida de quienes se encuentran en la base de la pirámide económica en los mercados emergentes. La empresa con sede en Chicago opera actualmente en Ciudad de México y Bangalore, India.

DD360 ha demostrado que las soluciones de inversión y financiamiento inmobiliario con tecnología moderna pueden tener éxito en México. Administran una cartera de préstamos de $230 millones, financiaron 120 proyectos inmobiliarios en todo el país y se están expandiendo rápidamente. Asegurar el financiamiento de los principales bancos comerciales y de desarrollo en México y abrir negociaciones comerciales con bancos internacionales ha sido clave para el éxito del proyecto.

Según Forbes , la tecnología seguirá perturbando el sector inmobiliario con soluciones fintech, tecnología blockchain, modelos de valoración automatizados, bases de datos impulsadas por IA y nuevas soluciones para vendedores y compradores. La transformación es inevitable y empresas como Creation Investments y DD360 son parte de un grupo que cree que la tecnología inmobiliaria puede cerrar las brechas de vivienda y revertir una crisis global.