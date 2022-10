El sueldo de la mascota de un equipo de la NBA es tres veces mayor que el de la mejor jugadora de la liga profesional femenil de basquetbol

La brecha salarial de género sigue siendo un tema en el mundo entero. Aunque a veces uno deseé que las cosas cambien, tarde o temprano surgen noticias que nos hacen ver que en verdad las cosas siguen igual.

Para muestra un botón. Según un reporte del sitio Sports Business Journal, el salario de la persona que actúa como Rocky, la mascota del equipo profesional de basquetbol, los Nuggets de Denver recibe un suelo anual de $625,000 dólares (unos $12.5 millones de pesos). El dato contrasta con el sueldo de Diana Taurasi, la jugadora mejor pagada en la WNBA (la liga femenil profesional de los Estados Unidos), de $228,094 dólares anuales (unos $4.5 millones de pesos).

La trayectoria de la jugadora de Phoenix Mercury es impecable e incluye tres campeonatos en la liga y medalla de oro en cinco distintos juegos olímpicos.

Tras conocerse la noticia las jugadoras de la liga femenil profesional reaccionaron publicando una serie de mensajes en sus cuentas de redes sociales.

Angel McCoughtry de las Minnesota Lynx, por ejemplo, escribió: "Puedo aprender a ser una mascota" y acompañó el mensaje con una fotografía suya y la imagen de posts en los que se evidencía la enorme diferencia entre el salario de una botarga y el de una jugadora profesional.

I can learn to be a mascot ✋