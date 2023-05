Elon Musk nos lo ha hecho saber una y otra vez: no le gusta el teletrabajo. Por medio de cartas y correos masivos a sus empleados el empresario ha dejado claro que espera que el personal de sus compañías trabaje al menos 40 horas de manera presencial.

Ahora Musk ha vuelto a hablar de su aversión al teletrabajo en una entrevista que concedió a CNBC. Durante la charla que sostuvo con el periodista David Faber el pasado martes, el multimillonario se refirió a la preocupación que existe entre los trabajadores del sector tecnológico en Estados Unidos, quienes se contrataron bajo la promesa de un entorno laboral remoto (en gran parte fomentado por el encierro y la pandemia). Musk dijo que los trabajadores con "computadoras portátiles viven en La-la-land". También agregó que le parecía hipócrita que pretendieran trabajar desde casa mientras los empleados de servicio siempre lo han tenido que hacer de manera presencial.

"No solo es una cuestión de productividad; pienso que es moralmente incorrecto" explicó.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH