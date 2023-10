Elon Musk ofrece $1,000 millones de dólares a Wikipedia por cambiar de nombre

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter), Elon Musk hizo una oferta millonaria a Wikipedia, la enciclopedia en línea que es utilizada por millones de personas en todo el mundo.

Según el magnate, estaría dispuesto a entregar un billón de dólares a la plataforma, a cambio de una sola condición: que cambie su nombre a Dickipedia, algo así como Penepedia siguiendo el juego de palabras en inglés.

El inusual ofrecimiento de Musk se basa en una captura de pantalla previa en la que se muestra un mensaje del cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, declarando que el sitio web no está a la venta.

En su post Elon Musk afirmó: "Les daré mil millones de dólares si cambian su nombre a Dickipedia".

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy