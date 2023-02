Elon Musk otra vez es el hombre más rico del mundo

Eso fue rápido.

Según la última entrega del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Elon Musk ahora vale $187,000 millones de dólares, lo que lo convierte en el hombre más rico del mundo.

En diciembre pasado, el líder de Space X, Tesla y Twitter fue destronado como el hombre más rico del mundo por Bernard Arnault, el magnate francés que posee el 48% de la compañía de moda LVMH.

Pero hoy Musk recuperó el primer lugar, superando a Arnault por $2,000 millones de dólares. Para aquellos que llevan la cuenta, el tercer hombre más rico del mundo es el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, con unos míseros $117,000 millones de dólares.

A pesar de algunos reveses financieros a fines del año pasado, incluyendo hacerse acreedor al récord mundial Guinness por la mayor pérdida de fortuna personal de la historia, Musk ha recibido buenas noticias en los últimos meses.

En primer lugar, las acciones de Tesla se han recuperado significativamente después de caer casi un 70%. Musk también tuiteó que Twitter está en camino de alcanzar el punto de equilibrio después de sufrir grandes pérdidas en 2022.

