Elon Musk establece un nuevo récord mundial Guinness, aunque no debe de estar nada contento

Es oficial. Elon Musk ha roto un récord mundial y ha sufrido "la mayor pérdida de fortuna personal en la historia", según el Libro Guinness de los Récords Mundiales, que se dedica a rastrear este tipo de cosas.

Elon Musk has lost $182 billion of personal wealth since 2021, the highest amount of anyone in history…https://t.co/PcQY7FGB1W