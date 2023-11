Elon Musk y su plataforma social X (antes conocida como Twitter), pretenden darles mayor alcance a las cuentas pequeñas. Esto según una publicación hecha por el ejecutivo desde su cuenta:

"Una importante actualización del algoritmo de recomendación se implementará en los próximos días. Esto ayudará a destacar cuentas más pequeñas y publicaciones fuera de tu red de amigos y seguidores. Como siempre, esto será de código abierto y se someterá a mejoras continuas".

A major update to the recommendation algorithm is rolling out over the next few days.



This will help surface smaller accounts and posts outside of your friend-follows network.



As always, this will be made open source and undergo continuous improvement.