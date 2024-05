Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Los jóvenes llegaron para quedarse y no quieren jugar con nuestras reglas (las nuestras, siendo cualquier persona de Millennial en adelante). A medida que más y más empleados de la Generación Z ingresan al mundo laboral, se ha hablado mucho sobre este nuevo grupo de trabajadores incansables, y definitivamente no son como las abejas a las que estamos acostumbrados. A pesar de los estereotipos y suposiciones que muchos de nosotros, los viejos, podríamos tener, la Generación Z es una fuerza para tomar en cuenta. ¿Por qué? Bueno, tienen derecho, al igual que nosotros.

Mi empresa emplea a un grupo de trabajadores de la Generación Z, y estaría mintiendo si dijera que la adaptación fue sencilla. En mis tiempos —sí, mis tiempos eran muy diferentes— me desarrollé en un entorno laboral en donde los grandes jefes vestidos de traje nos decían qué hacer, y aunque tuviéramos miedo, teníamos aún más miedo de pedir el día por incapacidad. Eso hasta que el mundo tomó una incapacidad colectiva durante la pandemia. La impresionable, asustada e inconvenientemente inexperta Generación Z tuvo que lanzarse a un mercado laboral para el que ninguno de nosotros estaba preparado.

Parecía que las reglas y las expectativas cambiaban regularmente, en su mayoría para mejorar, y estos cambios abrieron los ojos de muchos trabajadores a la posibilidad de lo que podría ser el nuevo panal. Ahora cosas que ansiábamos como flexibilidad y seguridad, no solo eran esperadas, sino exigidas. Y los jóvenes —quiero decir, la Generación Z— llegaron sin saber realmente cómo era la vida laboral antes de 2020.

Los trabajadores de la Generación Z fueron lanzados al mercado laboral sin la experiencia de las generaciones anteriores. Sí, son geniales en las redes sociales y la tecnología, pero eso también trae consigo habilidades limitadas en cuanto a comunicación interpersonal, confianza para usar el teléfono (el de antes, con voces al otro lado) y la capacidad de mantener la atención durante más tiempo de lo que dura un TikTok.

Algunos de estos problemas que observamos nosotros, las generaciones mayores, en la Generación Z pueden ser extremadamente frustrantes. Queremos que trabajen exactamente como lo hicimos nosotros, pero es imposible esperar que ciertos comportamientos aparezcan de la nada. Y los estudios están mostrando un rápido aumento en los problemas de salud mental de la Generación Z (pero en realidad, creo que todos estamos afectados por el aumento del uso de las redes sociales y la gratificación instantánea), lo que los pone en una ligera desventaja, siendo más temerosos al expresarse, teniendo una baja autoestima y energía, etc.

Aquí está la realidad: la Generación Z es el futuro. El futuro del presente. En Bear Icebox, nuestro objetivo es empoderar a nuestros trabajadores de la Generación Z para que, a su manera, crezcan y se conviertan en verdaderos líderes. Estas son algunas de las formas en las que estamos empoderando a nuestro equipo:

Expresarse en un lugar seguro

La Generación Z no tiene miedo de expresarse, esto lo vemos reflejado en su forma de vestir y en sus redes sociales. Pero esa valentía se termina cuando se trata de recibir retroalimentación o de expresarse en situaciones desconocidas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para animar a nuestro equipo a hablar y expresarse, especialmente en estas situaciones incómodas. ¿Por qué? Los que se sientan cómodos estando incómodos serán los que lideren.

En mi experiencia, siempre he sido proactiva, de hecho, en los últimos trabajos que tuve antes de Bear Icebox, participé activamente en la revisión y actualización de políticas obsoletas; hablar era arriesgado, pero aprendí que tener una mentalidad de tomar riesgos te hace destacar. Ahora es mi trabajo animar a esta nueva generación de líderes a hacer lo mismo.

Relacionado: La generación Z es seriamente malinterpretada: aquí hay 3 secretos que los jóvenes CEOs usan para revolucionar al mundo

Colaborar de manera comprometida

En mi experiencia, la Generación Z tiene el deseo de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Quieren sentir que están haciendo una diferencia o teniendo impacto en el mundo. Cuando se trata del lugar de trabajo, los empleados de la Generación Z no solo están buscando dinero como las generaciones anteriores, quieren que sus voces se escuchen. Así que dales un espacio en el que puedan ser verdaderamente colaborativos.

En Bear Icebox, fomentamos el diálogo abierto y la colaboración, no solo en proyectos para clientes, sino también en políticas y prácticas internas. La forma antigua de gestionar se parecía más a una dictadura (bueno, tal vez eso sea un poco dramático, pero me gusta agregar un poco de sabor), pero las nuevas generaciones esperan participar tanto en la toma de decisiones como lo hacen sus superiores. Las reglas cambiantes del lugar de trabajo desde la pandemia han abierto la puerta a este tipo de colaboración entre gerentes y empleados. Y no veo que las cosas pronto vayan a cambiar.

Aceptar la autenticidad

La Generación Z es muy honesta. Muy, muy honesta. Desde que nacen su vida está marcada por una dulce inocencia en su vulnerabilidad sin filtros. En mi experiencia trabajando con la Generación Z, me han platicado cosas que nunca se me habría ocurrido contar a mi supervisor, ni siquiera a mi madre. Pero esta apertura y autenticidad resulta bastante refrescante, nuestra agencia tiene una misión de total transparencia (por eso creamos Bear Icebox) para ser siempre honestos, claros y receptivos. La verdad es que cuando todos sienten que pueden ser reales y auténticos en el lugar de trabajo, se construye un ambiente de confianza y seguridad para los futuros líderes.

Relacionado: Claves para ser auténtico y diferenciarte de los demás

Tener una mente abierta

Las personas cambian día a día, así es la vida, si no eres capaz de mantener una mente abierta, las cosas pueden complicarse. Para mí, una mente abierta no es solo aceptar las ideas o el estilo de vida de otra persona, más bien, se trata de mantenerse abierto a esa persona cuando las cosas cambian. La Generación Z probablemente va a pasar por muchos cambios, es natural, son jóvenes, y aunque no tengamos paciencia para ello, todavía están aprendiendo. De hecho, todos seguimos aprendiendo, pero la parte de aprender es más fácil cuando lo hacemos juntos. Ten la mente abierta, espera cambios y malestares, esto te mantendrá más flexible y, con suerte, menos frustrado.

Como líderes preparando a los nuevos líderes del mundo, tenemos que mostrar nuestra fortaleza siendo un pilar para la generación más joven. Con toda nuestra experiencia y sabiduría sobre comportamientos que funcionaron y no funcionaron, realmente tenemos el poder de hacer que todo sea mejor. No logramos nada cuando nos quejamos, la magia sucede cuando actuamos.