Esta función de TikTok te explicará la razón por la que estás viendo un contenido en tu feed

Nos guste o no, al hablar de redes sociales, son los algoritmos los que rigen nuestra vida. Esa secuencia de pasos o reglas definidas es la que determina qué tipo de contenido aparecerá en nuestro feed.

picture alliance | Getty Images

Si les das like e interactúas con posteos sobre futbol americano, verás más contenido ligado a ese deporte. Es nuestro comportamiento el que le indica al sistema qué mostrar. Por eso lo que ves tú es distinto a lo que verá tu mamá; por eso es fácil engancharse con la plataforma y pasar en ella más tiempo del que pretendíamos (¿te ha pasado?), porque lo que vemos está íntimamente ligado con nuestros intereses, deseos, pasiones y miedos.

Buscando transparentar el funcionamiento de su algoritmo y explicarles a los usuarios cómo es que un determinado contenido llega a sus pantallas, TikTok anunció este martes la liberación de una herramienta que pretende brindar mayor contexto tanto a los usuarios como a los creadores de contenido en torno a las recomendaciones que les hace la plataforma.

En un comunicado publicado en su página de noticias, la red social china explicó: "El feed For You de TikTok permite a las personas descubrir una increíble diversidad de ideas, creadores, productos y entretenimiento. Nuestro sistema recomienda contenido clasificando los videos en función de una combinación de factores tomando en cuenta tu actividad en nuestra aplicación, lo que incluye ajustar las cosas que que no te interesan. Nuestro objetivo es servir una gama de contenido relevante y entretenido. Para ayudar a las personas a comprender por qué se les ha recomendado un video en particular, lanzaremos una nueva herramienta en las próximas semanas".

Crédito de la imagen: TikTok

La página explica que ahora cada video vendrá acompañado de un botón en el que se despliega la explicación de por qué se está mostrando en el feed del usuario. Según TikTok los factores que pueden incidir en que veas un video son: tus interacciones con el contenido, las cuentas que sigues o que el sistema te sugiere seguir, el contenido que ha sido posteado recientemente en tu región y la popularidad del contenido en tu región.

Algo que ha diferenciado a TikTok de otras redes sociales es la manea en que funciona su algoritmo para recomendar a cada usuario contenido particular que (la mayoría de las veces) le resulta interesante. Con la liberación de esta herramienta será posible entender la lógica detrás de las recomendaciones y el funcionamiento del algoritmo de la plataforma.