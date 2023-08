Calvin Denker trabajaba para Best Crowd Management como guardia de seguridad en la gira The Eras Tour en Minneapolis.

Un guardia de seguridad estaba definitivamente en el mood Frealess (es decir, sin miedo) después de que se viralizaran en redes sociales videos en donde aparece cantando las canciones de Taylor Swift durante la actuación de la artista en el escenario lateral del The Eras Tour en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Estados Unidos.

Lo que parecía ser un momento espontáneo capturado en video no tardó en revelarse como el truco que el hombre, Calvin Denker, orquestó para pedir a los fanáticos que le tomaran fotos junto a la cantante, lo que posteriormente lo llevó a perder su empleo.

Los videos de Denker se hicieron virales el mes pasado en TikTok luego de que varios usuarios publicaran clips de él cantando "Cruel Summer" de Swift durante el concierto. Luego, en un video de TikTok, Denker explicó que en realidad les había pedido a los asistentes en el área delante del escenario que grabaran el video de él para que pudiera recordar su experiencia.

"Me di cuenta de lo cerca que Taylor Swift estaba de mí, así que realmente quería tomar una foto para documentarlo", les dijo a los espectadores. "Repartí estas pequeñas hojas de papel en las que decían que no se me permitía sacar mi teléfono, pero que si Taylor Swift venía justo detrás de mí, por favor tomaran una foto y que me la enviaran a mi número".

Pero a recursos humanos no le gustó la idea. Denker reveló que fue despedido por su empleador, Best Crowd Management, con el argumento de que la empresa no permite que sus empleados se tomen fotos con los artistas.

"La mujer de recursos humanos que me llamó no pudo articular exactamente qué hice mal, pues no hice nada más allá de pedir fotos, lo que ocurre en cualquier otro concierto con la única excepción de que me aseguré de obtener aquellas en las que yo estuviera incluido", dijo. "Cada foto mía de esa noche fue desde detrás de la barricada, como cualquier otra foto de un fanático. Nunca saqué mi propio teléfono".

Denker sostuvo que, independientemente de las fotos y videos de los fanáticos, aún podía hacer su trabajo, lo que, según él, debería ser lo más importante.

"Me aseguré de que Taylor Swift estuviera segura y de que todos los fanáticos se divirtieran", dijo. "Mientras estuve en ese concierto, estaba haciendo mi trabajo".

Best Crowd Management no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Entrepreneur.

Taylor Swift actualmente se encuentra en la Ciudad de México en donde estará hasta el 29 de agosto, antes de comenzar su gira por Sudamérica.

