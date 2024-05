Google está en la era Gemini, esto según su CEO, Sundar Pichai.

Este martes el ejecutivo subió al escenario durante evento I/O y habló de las nuevas capacidades del modelo de inteligencia artificial, Gemini, que tiene un año de antigüedad y que fue lanzado oficialmente en diciembre como el modelo de inteligencia artificial (IA) más grande de Google que podía razonar multimodalmente, es decir, a través de texto, código, audio, video e imagen.

Google también presentó un prototipo de un nuevo asistente de inteligencia artificial llamado Proyecto Astra, y explicó que, a partir del día de hoy se implementarán los resúmenes de búsqueda escritos por la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Pichai afirmó que más de 1.5 millones de desarrolladores han utilizado el modelo de inteligencia artificial Gemini desde su lanzamiento y que Google lo ha incorporado en todos sus productos utilizados por 2,000 millones de usuarios.

Aunque Google está "en los primeros días del cambio de plataforma de inteligencia artificial", según Pichai, la multitud de anuncios de inteligencia artificial en el evento muestra que la compañía ha estado trabajando arduamente no solo para agregar nuevos productos de IA, sino también para equipar servicios familiares y existentes, como Google Search (es decir, el motor de búsqueda), con inteligencia artificial.

Google ahora cuenta con un generador de imágenes de IA actualizado llamado Imagen 3, un nuevo generador de videos de IA llamado Veo y un sandbox de inteligencia artificial musical desarrollado en colaboración con artistas, músicos y creadores de YouTube.

La empresa también anunció un modelo de inteligencia artificial económico, Gemini 1.5 Flash, que es una versión más rápida de los modelos de IA anteriores de Google. Por ejemplo, puede generar imágenes y escribir respuestas más rápidamente.

Durante el evento, Google presentó el asistente de inteligencia artificial Project Astra, que coincide con las capacidades de GPT-4o de OpenAI, revelado ayer.

Igual que GPT-4o, que estará ampliamente disponible para usuarios gratuitos y de pago en las próximas semanas, el asistente de inteligencia artificial de Google une señales auditivas, visuales y escritas para responder rápidamente a los usuarios.

Por ejemplo, un usuario podría mostrarle a Project Astra su entorno con la cámara de su teléfono y pedirle al agente de inteligencia artificial que procese código en una pantalla o que hable sobre los componentes de la bocina que está en su escritorio.

El agente de inteligencia artificial responde con poco tiempo de retraso, lo que facilita la interacción con él.

We're sharing Project Astra: our new project focused on building a future AI assistant that can be truly helpful in everyday life.



Watch it in action, with two parts - each was captured in a single take, in real time. #GoogleIO pic.twitter.com/x40OOVODdv