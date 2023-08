Empresas como The New York Times y CNN consideran que la herramienta de OpenAI vulnera su seguridad y privacidad.

Las empresas de comunicación le han declarado la guerra a OpenAI y su principal producto: ChatGPT.

Y es que algunas de las redacciones más grandes del mundo, como las de CNN y The New York Times, han tomado decisiones importantes, con el objetivo de proteger su información del chatbot más importante del momento, que representa un peligro para este tipo de empresas.

De acuerdo con The Guardian, The New York Times, Reuters, Disney, Bloomberg, The Washington Post, The Atlantic, Axios, Insider, ABC News, ESPN, The Gothamist, Condé Nast, Hearst y Vox Media son solamente algunas de las empresas mediáticas que ya han colocado un código en sus sitios web para impedir que el rastreador de OpenAI, GPTBot, escanee sus plataformas en busca de contenido.

Estas grandes empresas consideran que su información y su propiedad intelectual son elementos "sumamente valiosos", que pueden ser utilizados para entrenar a ChatGPT, lo que vulnera su privacidad y seguridad.

Según un reportaje de CNN, escrito por Oliver Darcy, ninguna de las empresas que tomaron la medida preventiva de bloquear GPTBot ofreció una respuesta oficial cuando se les solicitó una postura.

Por su parte, Danielle Coffey, presidenta y directora ejecutiva de News Media Alliance, dijo que las organizaciones de noticias están realmente alarmadas por el rápido avance de la tecnología.

La ejecutiva señaló que su organismo —que representa a casi 2,000 editores en Estados Unidos— cree que las redacciones tienen "una base legal sólida en lo que respecta a la protección de los derechos de autor"; sin embargo, les preocupa la manera en que empresas como OpenAI podrían alterar aún más el sector de las noticias.

"Veo un mayor sentido de urgencia cuando se trata de abordar el uso y el mal uso de nuestro contenido. Un editor me dijo que es una amenaza existencial. Otro editor me dijo que no existe un modelo de negocio con ciertos usos de la IA... hay una sensación de urgencia para abordar esto", sostuvo.