"Harvard debería de sentir vergüenza": Kim Kardashian es criticada por dar una conferencia en la Escuela de Negocios de Harvard

Aunque tal vez no sea conocida por su visión para los negocios y su conocimiento empresarial, no hace falta decir que la estrella Kim Kardashian sabe algo sobre cómo dirigir un imperio exitoso.

Axelle/Bauer-Griffin | Getty Images

Pero no todos están convencidos de que sea ella quien dé conferencias y reparta consejos. La estrella enfrentó reacciones violentas en las redes sociales durante el fin de semana por dar un discurso en la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School, HBS).

Kardashian visitó HBS en Cambridge, Massachusetts, el viernes pasado junto con el cofundador de Skims, Jens Grede, para hablar con los estudiantes sobre la compañía de fajas durante casi dos horas como parte de un seminario de venta directa al consumidor.

Aunque las cámaras la siguieron por el campus, el seminario no fue grabado.

Muchos acudieron a Twitter para criticar la decisión de Harvard de invitar a la mujer de 42 años a hablar en la institución de gran reputación.

"Odiaría pagar esa colegiatura en Harvard $$$$ para tenerla solo como oradora", escribió un usuario sin rodeos. "Hazlo mejor, Harvard".

La usuaria Holly Bennet escribió: "Kim Kardashian nació en la riqueza. Intentó usar un video sexual para iniciar una carrera como actriz o cantante; ninguno de los dos se lanzó. Kim K era lo suficientemente rica como para hacer funcionar un reality show con guion porque ella y su familia son desvergonzados. Ahora Harvard es tan corriente como las Kardashians".

Otra usuaria comentó: "La Escuela de Negocios de Harvard debe estar desesperada por oradores. Seguro están tomando de la fruta de abajo".

Otro más escribió: "Es una locura. @Harvard debería de sentir vergüenza".

Y otra: "Odiaría pagar esa colegiatura de Harvard $$$$ para tenerla solo conseguirla oradora. Hazlo mejor, Harvard".

Y uno más: "¿Educarlos para qué? Usar la palabra Literalmente después de cada oración".

Sin embargo, no todos los comentarios eran anti-Kardashian. Muchos señalaron el éxito de sus múltiples emprendimientos como base de su credibilidad.

"No entiendo a qué se debe el odio. Un montón de gente celosa", señaló un usuario. "La realidad es que ella no nació ultra rica. Creó una empresa, aprovechó su talento y construyó una marca".

La marca Skims de Kardashian duplicó su valor el año pasado después de una ronda de financiamiento de $240 millones de dólares liderada por el fondo de cobertura Lone Pine Capital y la firma de inversión D1 Capital Partners.

Se estima que actualmente la compañía tiene un valor de alrededor de $3,200 millones de dólares.

Aunque Kardashian tiene una cartera de negocios bastante amplia, la mayor parte de sus ganancias que no están ligados a un patrocinio, vienen de su participación mayoritaria en Skims y su línea de belleza, KKW Beauty, de la que vendió una participación del 20% por $200 millones de dólares en 2020.

El patrimonio neto de Kim Kardashian se estima en $1,400 millones de dólares.