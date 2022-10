Jack Dorsey se refirió a Facebook como "el pantano de la desesperación"

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aunque no fueron los primeros, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey pueden ser considerados dos de los pioneros de las redes sociales en el mundo.

Zuckerberg lanzó Facebook al mercado el 4 de febrero de 2004, tras haber experimentado antes con la red social universitaria FaceMash y Dorsey creó Twitter junto a Noah Glass, Evan Williams y Biz Stone el 21 de marzo de 2006. Durante años ambos ejecutivos han tenido que lidiar con los cambios en el entorno digital y evolucionar las plataformas que crearon para que sigan siendo vigentes y contrario a lo que uno pudiera imaginar, la relación entre ambos no es buena.

Tras haber estado incluso en pláticas para que Facebook comprara Twitter en 2008, Dorsey ha tomado una postura crítica hacia Zuckerberg denostándolo en diversas ocasiones. En agosto de 2020, por ejemplo, Dorsey declaró durante su participación en un episodio del podcast The Boardroom: Out of Office que él no usaban ningún producto de Facebook y que Zuckerberg y él tenían enfoques distintos. En octubre de 2021 Dorsey atacó de nuevo y trolleo a Facebook con varios tuits luego de darse a conocer que la plataforma había sufrido una caída a nivel mundial.

El nuevo comentario de Dorsey hacia Facebook

Ahora se sabe que Dorsey lo ha hecho de nuevo. Como parte del proceso de descubrimiento previo al juicio de demanda de Twitter en contra de Elon Musk por su negativa a comprar la plataforma luego de haber firmado un acuerdo, una serie de documentos han sido dados a conocer.

Entre ellos hay cientos de mensajes de texto que Musk intercambió con diversos ejecutivos, incluyendo a Reid Hoffman, al presentador de televisión Gayle King y a Jack Dorsey. En uno de sus mensajes hace referencia a un perfil falso de Elon Musk que cuenta con la verificación de Facebook. En el texto Dorsey dice: "Parece que hay una cuenta 'verificada' en el pantano de la desesperación", refiriéndose a Facebook.

Además de haber fundado Twitter, Jack Dorsey fue el CEO de la red social en dos periodos: de 2006 a 2008 y de 2015 a 2021. Actualmente funge como CEO de la empresa de pagos Block (que fundó en febrero de 2009 con el nombre de Square).

El juicio entre Twitter e Elon Musk está programado para el 17 de octubre de 2022.