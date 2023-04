La cantante Grimes dará el 50% de las ganancias a quienes generen música nueva utilizando su voz y la inteligencia artificial

Comienzan a aparecer nuevas canciones interpretadas por nuestros artistas favoritos, pero hay un pequeño problema: en verdad no son ellos.

Gracias a diversas herramientas impulsadas por la inteligencia artificial (IA) los usuarios están creando piezas musicales que emulan a la perfección lo que hacen sus artistas favoritos. Sucedió la semana pasada con una supuesta colaboración entre Drake y TheWeeknd y a esa obra le siguieron otras más.

El fin de semana apareció un álbum completo con temas interpretados por Travis Scott bajo el nombre de UTOP-AI, aunque en verdad no se trataba del artista.

Mientras los sellos discográficos están al acecho de este nuevo tipo de plagio, pidiendo a las plataformas como YouTube, TikTok o SoundCloud que los eliminen casi en el momento en el que son publicados y revisando el marco legal para proteger a las voces de sus artistas, hay quien ve en la nueva tendencia una oportunidad para hacer negocios.

La cantante Grimes, expareja de Elon Musk, ha dado permiso a los creadores de este nuevo tipo de música para que utilicen su voz. La artista publicó un tuit en el que dice: "Dividiré el 50% de las regalías de cualquier canción exitosa generada por IA que use mi voz. El mismo trato que haría con cualquier artista con el que colabore. Siéntanse libres de usar mi voz sin penalización. No tengo sello (discográfico) ni obligaciones legales".

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt