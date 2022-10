La llamada prueba de la cerveza no fue inventada por Steve Jobs, pero puede ayudarte a encontrar al candidato ideal para un puesto de trabajo

Contratar al empleado indicado para un puesto de trabajo puede ser complicado. Quienes hayan atravesado ese proceso lo saben bien: ni las entrevistas, ni las pruebas de reclutamiento son infalibles. Además, como emprendedores, no siempre contamos con los recursos necesarios para poder realizar un proceso de selección elaborado.

David Paul Morris | Stringer | Getty Images

Muchas veces terminamos contratando más con el corazón que con la razón, ampliando la probabilidad de que no seleccionemos al candidato indicado.

Ha comenzado a circular en internet una técnica supuestamente atribuible a Steve Jobs para ser más certeros en nuestros procesos de contratación. Y aunque en realidad es obra de Tommy Mello, articulista del sitio Inc. y fundador de la empresa A1 Garage Door Service, puede ayudarte al momento de buscar a ese candidato ideal.

La pregunta crucial: ¿te tomarías una cerveza con el candidato?

Tras haber realizado la entrevista de cajón, las preguntas que Mello recomienda hacer son simples en apariencia, pero cruciales para el proceso de selección: ¿Me tomaría una cerveza con esta persona? ¿Disfrutaría de su compañía?

En caso de que la respuesta sea positiva, lo que el autor recomienda es invitar al candidato a comer o salir a caminar para seguir conversando. La idea es romper con lo establecido y salir de las preguntas de fórmula que solemos hacer en las entrevistas de trabajo

Fuera del guion prestablecido, Mello recomienda lanzar preguntas personales; cosas que el candidato no puede haber estudiado y sugiere poner especial atención en imaginar cómo se integrarían a un equipo de trabajo ya existente: "Cuando las personas vienen a la entrevista, están preparadas. Han ensayado sus respuestas. Tienen una cierta personalidad. Es como si estuvieran en el escenario. Así que me gusta sacarlos de su zona de confort y pasar algún tiempo con ellos fuera de la entrevista".

La idea, ante todo, es lograr conocer la verdadera personalidad del candidato antes de tomar la decisión de contratarlo.

En el artículo, en el que Mello menciona la atención que Steve Jobs ponía en contratar a talento altamente capacitado (los llamados, jugadores de la más alta clase), también se enfatiza en lo importante que resulta estar al pendiente en todo momento del entorno y ser capaz de identificar posibles candidatos para sumarse a tu equipo de trabajo: "No solo puedes contratar cuando necesitas a alguien. No puedes hacerlo de medio tiempo. Si quieres encontrar grandes empleados, eso no es suficiente".