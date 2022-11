La farmacéutica Eli Lilly cae en bolsa por culpad de un tuit enviado desde una cuenta falsa

El nuevo sistema de verificación de cuentas de Twitter implementado por Elon Musk ha sido un desastre. Tanto que, por el momento, ha sido suspendido. Pero las pocas horas que estuvo activo bastaron para generar problemas una serie de problemas a varios usuarios y empresas.

Desde cuentas falsas, pero verificadas (gracias a que sus propietarios pagaron $8 dólares al mes), Mario Bros mostró el dedo medio en una supuesta cuenta de Nintendo, un falso LeBron James escribió que se cambiaría de equipo y una cuenta parodia de Jesucristo obtuvo la verificación oficial.

Pero ningún caso tan dramático como el de la farmacéutica norteamericana Eli Lilly. La semana pasada una cuenta verificada —con el nombre @EliLillyandCo—, posteó que a partir de ese momento la insulina sería gratis. Junto con Sanofi y Novo Nordisk, la farmacéutica controla cerca del 90% de la venta de insulina en el mundo.

La noticia corrió rápido y la mayoría de los usuarios creyeron que era cierta, al grado de que la cuenta oficial de la empresa tuvo que desmentir el mensaje: "Pedimos disculpas a aquellos que han recibido un mensaje engañoso de una cuenta falsa de Lilly. Nuestra cuenta oficial de Twitter es @LillyPad".

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad.