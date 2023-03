Las mujeres propietarias de franquicias temen la ley PRO

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Esta historia es parte de la Campaña de emprendedores por nuestras carreras , un esfuerzo por crear conciencia sobre los efectos dañinos de la Ley PRO. Para obtener más información sobre la campaña, haga clic aquí .

Si alguien quiere comprar una franquicia, pero no está seguro de cuál es la más adecuada, Megan Allen es el tipo de persona a quien llamar. Allen es consultor de FranNet en Colorado; ayudar a los posibles franquiciados es su trabajo. Y en estos días, recibe muchas llamadas de madres que no quieren volver a la rutina de 9 a 5.

"Están tratando de descubrir cómo pasar de la flexibilidad de controlar su propio horario todo el día a regresar a la oficina", dice Allen. "Lo probaron. Si no se siente bien, cancela algo. Si sus hijos son lo primero, vaya al campamento de baloncesto. Todavía puedes hacer tu trabajo y ganar dinero, pero también estar ahí para la familia ".

Estas mujeres quieren ser sus propias jefas, y Allen está emocionada de ayudarlas, razón por la cual también está enojada por una ley que se avecina y que podría dificultarles la independencia. La ley es la Ley de Protección del Derecho de Sindicación, o Ley PRO, que actualmente está siendo examinada por el Congreso. Contiene un lenguaje llamado estándar del empleador conjunto , que algunos expertos legales dicen que podría obligar a las marcas de franquicias corporativas a convertirse en el empleador del personal de sus franquiciados individuales. Eso eliminaría la autonomía de los franquiciados.

Si se interrumpe la industria de las franquicias, también se interrumpen las carreras de muchas mujeres. Las mujeres ahora abren una de cada tres nuevas franquicias , en un modelo de negocio en el que alrededor del 30 por ciento de los propietarios son mujeres . Las franquicias son un segmento creciente del empoderamiento financiero de las mujeres en un momento en que la fuerza laboral de la nación se tambalea debido a que las mujeres abandonan la escuela a tasas tan altas que el vicepresidente calificó la situación como "una emergencia nacional".

"No podemos permitir que esta Ley PRO suceda sin una pelea", dice Allen. "Estados Unidos se trata de poder ser dueño de su propio negocio".

Mary Kennedy Thompson no podría estar más de acuerdo. Estudió en la universidad con dos trabajos y estuvo ocho años en la Infantería de Marina de los EE. UU. Antes de convertirse en representante de ventas de productos químicos para laboratorios privados. Le gustaba el trabajo, pero no era suficiente. Habiendo liderado equipos en la Infantería de Marina, también quería liderarlos en la vida civil.

"Cuando vi la franquicia, supe que podía hacerlo", dice. "Muéstrame el sistema, lo haré operativo".

Su esposo trajo a casa un folleto de la franquicia Cookies By Design y Kennedy Thompson llamó al número, a pesar de que ella no sabía cómo hornear galletas. En 1993, abrió su primera franquicia en Texas. En 1995, abrió su segundo. En 1997, su tercero. Para 2004, los había vendido todos y se convirtió en presidenta de toda la compañía Cookies By Design, un rol que finalmente la llevó a su puesto actual como directora de operaciones de marcas de franquicia en Neighborly .

"La gente que me conoce bien se ríe mucho de que tuviera panaderías", dice hoy. "No puedo cocinar. Soy el ejemplo perfecto de cómo funcionan las franquicias. Me enseñaron todo ".

Michelle Nock siente lo mismo. Ella y su esposo son enfermeros registrados desde hace mucho tiempo, se conocieron en el hospital donde trabajaban, y pensaron que su comunidad en Sierra Vista, Arizona, necesitaba más opciones para la vida asistida después de que los pacientes salieran del hospital. Mientras investigaban opciones, se encontraron con las franquicias de atención médica domiciliaria de BrightStar .

Nock se había ocupado de la atención médica en el hogar durante algunos años y lo disfrutaba porque podía trabajar individualmente con los pacientes, en lugar de tener que supervisar a varios pacientes a la vez en lugares como la unidad de traumatología quirúrgica del hospital.

"Vas a la casa para hacer una infusión, o darle a alguien antibióticos por vía intravenosa, o vendar una herida, o enseñarle a aplicar insulina", dice. "Es ininterrumpido. Solo eres tú y ellos ".

En 2008, Nock y su esposo tomaron cada centavo de sus ahorros y abrieron una franquicia BrightStar. Ella era la presidenta y él el vicepresidente, aunque ninguno de los dos sabía cómo se manejaban las empresas.

"Nunca tuve que pedirle dinero a nadie, ni enviar una factura, ni pagar facturas relacionadas con un negocio o impuestos con las reglas y leyes del IRS", dice ella. "Si no tuviera la oficina corporativa, el franquiciador, para ayudarnos, con ese director ejecutivo que tiene una mentalidad empresarial y solía ser contador, no lo hubiéramos logrado".

Tanto Nock como Kennedy Thompson dicen que nunca se sintieron empleados de sus franquiciadores. Se sintieron apoyados y animados para convertirse en los mejores propietarios de pequeñas empresas que pudieran ser, un beneficio que temen que el estándar de empleadores conjuntos de la Ley PRO les quitaría a los franquiciados en todo el país.

"Decidí cuando entré al trabajo y cuando no", dice Kennedy Thompson. "A mis hijos les encantaba el drama. A veces tenían obras a las que quería ir, y no me perdí ninguna. Imagínese si hay un empleador conjunto y me dicen que tengo que estar en la oficina en ese momento. Eso pasaría. Entonces solo soy un gerente glorificado. Ya no estoy a cargo de mi propio destino ".

Nock, quien cumplirá 63 años este julio, dice que si la Ley PRO convierte a BrightStar en un empleador de toda su configuración, eso sería lo opuesto a lo que ha estado tratando de lograr todos estos años con atención domiciliaria personalizada y brindada localmente.

"Corporatizaría todo", dice. "Si cambian la estructura corporativa, no habrá gente como nosotros tratando de iniciar negocios. Todo el marco sería diferente e injustificadamente horrible ".

Y como todas esas mujeres que llaman a Allen en Colorado para averiguar cómo convertirse en franquiciadas, Nock quiere que ninguna parte de la Ley PRO la obligue a volver a trabajar para otra persona.

"He sido empleado durante bastantes años. Es mi turno de no serlo ", dice. "Si se aprueba este proyecto de ley, terminé. Venderé el negocio. ¿Crees que suficientes pequeñas empresas no han cerrado en los últimos 18 meses? Espere hasta que vea lo que sucede si esto pasa ".

A continuación, le mostramos cómo comunicarse con su senador y representante de la Cámara de Representantes de los EE . UU . Y decirles que voten no a la Ley PRO.