El mantra del ejercicio "sin dolor no hay ganancia" ha comenzado a perder fuerza a medida que los entusiastas de la salud y el bienestar comienzan a adoptar prácticas de bienestar más restaurativas como la respiración, los baños fríos y los saunas. En pocas palabras: el nuevo "bienestar" es la recuperación. Aunque las técnicas de respiración tienen su origen en culturas antiguas, personas como el Dr. Stan Grof, Leonard Orr, el Dr. Buteyko y el reconocido Wim Hof han modernizado la respiración y la exposición al frío, integrándolas a nuestras prácticas modernas.

Durante la última década la industria del cuidado y la recuperación ha sido prominente. Desde startups de tecnología wearable como Whoop y Oura, valoradas en miles de millones de dólares, hasta dispositivos de estimulación muscular eléctrica como Marc Pro y Power Dot, y membresías en estudios de recuperación como Stretch Lab y ReCOVER: emprendedores e individuos activos están invirtiendo en su bienestar y recuperación. Este último año, con la tendencia al alza para el 2024, la respiración, los baños fríos y los saunas están en pleno auge.

Personalmente, he practicado alguna técnica de respiración a lo largo de los años y he invertido en un sauna exterior que mi esposo y yo usamos de tres a cuatro veces por semana. Por lo general, uso el sauna temprano en la mañana después de hacer ejercicio y lo combino con una ducha fría al aire libre antes de apurarme a llevar a los niños a la escuela. El ejercicio y la terapia de calor-frío ayudan a que me centre; me siento enfocada, vigorizada y preparada para enfrentar prácticamente cualquier cosa que esté planeada para el día, incluyendo los imprevistos y los desafíos inesperados.

Con el deseo de vivir una experiencia de bienestar social más allá de una caminata típica, un paseo en bicicleta o una clase de yoga, recientemente probé Breathe Degrees, llamado "el primer estudio de su tipo", debido a su característica técnica de respiración y su baño frío. Invité a un colega a unirse. Igual que muchos de ustedes que están leyendo, se me etiqueta como una persona 'Tipo A', altamente competitiva y multitarea, que, como dice mi esposo, "es mala para relajarse". La idea de acostarme boca arriba en una habitación oscura durante 60 minutos para "respirar" me pone nerviosa. ¿Cómo quedarme quieta durante tanto tiempo? ¿Y después darme un baño de tres minutos en una piscina helada a 4 grados centígrados?

Breathe Degrees no fue lo que esperaba. Antes de asistir a mi primera clase, hablé con Tyler Forbes, cofundador de Breathe Degrees e instructor certificado de Wim Hof. Me dijo: "Esto es un entrenamiento; no es fácil, y nuestros miembros van más allá de los tipos hippies relajados. Más bien son personas como tú; aquellos que tienen horarios exigentes, son sobresalientes y sus entrenamientos tienden a ser intensos". Forbes luego me explicó la ciencia detrás de su método y los beneficios, incluyendo la reducción del estrés, una mayor inmunidad, un mejor sueño, reducción de la inflamación y una mayor longevidad. Terminó diciendo: "¿Te gusta la música fuerte?" Claro, lo aceptaré.

Destaco a Breathe Degrees porque nadie más en Estados Unidos está haciendo este tipo de sesiones de respiración intensa de 60 a 75 minutos seguida de un baño frío y luego una experiencia de calor. Mientras que muchos ofrecen baños fríos y saunas, Breathe es el primero en incluir todos estos elementos a máxima intensidad.

Esto NO fue tu meditación típica. Mis ojos estaban cubiertos con una máscara gruesa y mullida, y después de una demostración previa a la clase, la sesión de respiración comenzó siguiendo el método de Wim Hof: una serie de respiraciones profundas por la boca y exhalaciones a un ritmo rápido. Después de alrededor de 40 respiraciones profundas y rápidas, donde se te guía para tensar cada músculo de tu cuerpo al inhalar, contienes la respiración durante aproximadamente un minuto antes de finalmente exhalar. Repites el ciclo cinco veces, todo sincronizado con música alta, y el instructor guía la clase con los tiempos de respiración, mensajes inspiradores y mantras. Durante la práctica, sentí escalofríos recorrer mi cuerpo, vi espacios blancos y diferentes colores de luces, y experimenté momentos de euforia, casi como si hubiera sido transportada a otro planeta. La clase finalizó, volviendo a una respiración normal y una meditación más relajada.

Inmediatamente después de la clase, me puse mi traje de baño y mi colega y yo ingresamos a la piscina fría a 4 grados centígrados durante tres minutos. Eso. Fue. Difícil. Dudamos, pero ella y yo nos reforzamos diciendo que lo haríamos juntas. Dentro de los primeros 30 segundos, estaba lista para salir, pero nuestro instructor, Cory, colocó gentilmente sus manos en mis hombros, me recordó que respirara y de alguna manera me dio una sensación de calma. Aquí es donde realmente te das cuenta del poder de la mente. El baño frío fue seguido por un jacuzzi caliente que, para mi sorpresa, también fue incómodo durante los primeros 30 segundos; luego mi cuerpo se relajó. Me sentí increíble. Sin estrés, sin tensión, sin pensamientos constantes. Fue tan bueno que pregunté si podía volver a sumergirme en el baño frío durante un minuto.

Aparte del conocimiento que he adquirido a través de la investigación y los podcasts del Dr. Andrew Huberman, Forbes más tarde me explicó cómo el frío libera norepinefrina, una hormona y neurotransmisor que puede generar sensaciones de euforia y conciencia profunda. Mi colega y yo salimos del estudio, hablando sobre metas comerciales y formas de trabajar mejor juntas. Durante el resto del día, me sentí relajada, fui increíblemente productiva, dormí bien y mantuve un estado de ánimo positivo.

La Industria Global del Bienestar ahora vale $5.6 billones de dólares. Con la participación de atletas de clase mundial (como Cristiano Ronaldo y Usain Bolt), músicos (como P!nk y Lady Gaga) y ejecutivos, la respiración, junto con los baños fríos y los saunas, están impulsando el autocuidado, el bienestar y la economía. Los consumidores están agregando tinas de baño frío a sus hogares casi de la misma manera que se suscribieron a Peloton al comienzo de la pandemia.

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.1%, se espera que el mercado global de baños fríos alcance los $429 millones dólares para el 2030. Se prevé que el mercado global de saunas, incluyendo los segmentos residenciales y comerciales, supere los $4,600 millones de dólares para el 2025. Estamos viendo más clubes sociales y estudios de bienestar responder a la creciente demanda del baño frío, ahora llamado "autocuidado social". Versiones más avanzadas de estos clubes sociales incluyen Remedy Place con sede en Los Ángeles y Nueva York, y Kollective en Austin, Texas.

En mi experiencia, los nuevos estudios de "autocuidado social" pueden ser excelentes para establecer redes y desarrollar relaciones. En pocas palabras, ¿puedes ser más vulnerable y sentirte más cómodo con alguien que sentándote en una piscina a 4 grados centígrados o sudando como loco durante una sesión de sauna de 20 minutos? Agrega un bar después del baño que ofrezca refrigerios saludables y cócteles sin alcohol, y estarás listo para negociar o incluso cerrar un trato.

Devon Low, cofundador de Kollective, reforzó esto cuando me compartió que gran parte de los negocios surgen entre sus miembros al estar juntos. "Aquí no hay postureo", dijo Low. "Es un lugar donde las personas son más auténticas, muestran su verdadera personalidad y esperan la conexión cara a cara. Tenemos muchos CEOs de alto nivel y creativos aquí en Kollective, y vemos que se están formando múltiples asociaciones". Kollective ahora tiene dos "clubes sociales de rendimiento" en Texas y está buscando abrir un tercero en Nashville, dado que las listas de espera de los miembros para las ubicaciones en Texas son muy largas.

La mayoría de los seres humanos buscan comunidad y aspiran a estar más saludables. En un estudio reciente de McKinsey, el 79% de los consumidores afirmaron que el bienestar es importante; el 42% dijo que es una prioridad. En 2020, el enfoque estaba en la unidad en la tabla de clasificación de Peloton, pero parece que ahora se están alcanzando nuevos logros personales y profesionales en interacciones cara a cara, en un estado de euforia tras participar en prácticas como la respiración, los baños fríos y los saunas.