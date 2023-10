Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Me imagino que, para casi todos, correr un medio maratón representa un desafío, pero hacerlo descalzo en el círculo polar ártico suena a una hazaña casi sobrehumana. Sin embargo, para el atleta extremo neerlandés Wim Hof, también conocido como el "Hombre de Hielo", es extraordinaria prueba fue solo una más en una ya extraordinaria lista de cosas por hacer, que incluye sumergirse en hielo durante casi dos horas y escalar el Monte Kilimanjaro en pantalones cortos y sandalias. Hof también ostenta la asombrosa cifra de 26 récords Guinness.

¿Qué hace posible esta vida tan notable?

Una respuesta es que Hof aprendió a abrazar el frío y sus efectos curativos desde temprana edad. Como le explicó a The Guardian, se lanzó a un canal en Ámsterdam a los 17 años y pensó rápidamente: "¡Esto es todo!" También cree en el poder de la mente sobre la materia.

"Solo necesitas cambiar el paradigma", explicó, "y ese paradigma es el poder de tu mente. Puedo mostrar con scanners cerebrales cómo, solo con el pensamiento, evito que la temperatura de mi piel baje mientras estoy expuesto al estrés del agua fría. Eso es lidiar con el estrés físico solo con la intención de mi mente".

Las habilidades de Hof pueden ser excepcionales, pero creo que los emprendedores y otras personas en busca de una productividad renovada o mejorada pueden aprender lecciones importantes de él y de otros atletas extremos, incluyendo cambios de mentalidad aparentemente sutiles, pero que tienen un enorme impacto.

Como fundador de Jotform, he encontrado paralelismos entre los emprendedores y atletas como estos que operan en los márgenes; especialmente que ambos buscan nuevas experiencias, toman riesgos y los impulsa una visión singular.

Al estudiar a estos atletas, he encontrado algunas estrategias efectivas para aumentar el enfoque y la productividad. Es importante decir que no se trata solo de cómo hacer más, sino de cómo hacer más de las cosas que realmente importan para una carrera y un negocio, o como me gusta llamarlas: las "cosas importantes".

Persigue tus pasiones de manera obsesiva

Kelly Slater ha ganado el título de Campeón del Mundo de la World Surf League en un récord de once ocasiones y es posiblemente el mejor surfer que jamás haya existido. No sorprende, entonces, que muchos aspirantes lo miren buscando orientación, y durante una entrevista con GQ, compartió consejos dados a un competidor más joven.

"No conozco a nadie en el mundo que se esté convirtiendo en el mejor en algo sin ser obsesivo, porque lo ama. Mi consejo para este chico fue que supiera exactamente lo que quería hacer y realmente creyera que podía hacerlo; no solo que podía, sino que lo iba a hacer. Simplemente descubre cómo hacerlo realidad, y una vez que sepas cuál es el objetivo final, puedes averiguar cómo llegar allí".

No podría estar más de acuerdo: convertirse en el mejor requiere perseguir algo que amas con una sana obsesión. En mi caso, no soy apasionado por los formularios web en sí, pero estoy bastante obsesionado con hacer la vida de nuestros usuarios más fácil y eficiente. Si persigues un objetivo que realmente te importa, descubrirás cómo hacerlo realidad. Sentir pasión ayuda a mantener la productividad alta porque la motivación deja de ser un problema: estarás naturalmente inspirado para progresar.

En mi nuevo libro, Automate Your Busywork: Do Less, Achieve More, and Save Your Brain for the Big Stuff (Wiley, 2023), recomiendo a los lectores que aclaren regularmente esas prioridades, las cosas que realmente los involucran y a las que les gustaría dedicar más tiempo. Darte espacio para este trabajo significativo también quiere decir ser implacable al seleccionar lo que eliges hacer y dónde enfocas tu tiempo. Una vez que identifiques tus prioridades, estas deberían guiar todo lo que haces, y si un proyecto u oportunidad no encaja, recházalo.

Mis prioridades son comunicar nuestra visión y estrategia, y contratar a personas excelentes. Si alguna tarea no está dentro de estas áreas, pero aún resulta importante, hago todo lo posible para delegarla o automatizarla.

Supérate a ti mismo

Aunque estés trabajando hacia un objetivo significativo, es fácil enredarse en pensamientos negativos y la duda sobre si puedes completar una tarea de manera competente o sentirte inseguro acerca de qué hacer a continuación, y en poco tiempo, la productividad se detiene.

Como antídoto, sigue el ejemplo de la campeona olímpica de snowboard, Jamie Anderson.

"Lo que me ayudó a seguir adelante fue salir de mi ego y darme cuenta de que, sin importar lo que haga, siempre habrá chicas más jóvenes que vienen en camino, y eso es simplemente la naturaleza de la vida... Acéptalo", explicó la nativa de California a The Washington Post. "Y aunque no siempre seré la mejor, al menos estoy haciendo lo mejor que puedo y me inspiran esas chicas. Cambiar mi mente y no quedarme atrapada en 'soy mala, ellas son geniales'. El simplemente entender que todos están dando su cien y eso es todo lo que podemos hacer, es lo que me ayudó a llegar al lugar correcto".

La verdad es que siempre habrá alguien que pueda hacer algo mejor que tú. Así es que, en lugar de quedar atrapado en rumiar si eres la persona adecuada para una tarea en particular, planea los flujos de trabajo con anticipación. Luego, cuando sucede el desencadenante (también conocido como lo que inicia un flujo de trabajo), no habrá necesidad de deliberar: conoces todos los pasos y el orden en que deben hacerse. Eliminar al ego de una situación mantendrá tu productividad alta y reducirá al mínimo los pensamientos innecesarios.

Busca el lado positivo

Los errores ocasionales son inevitables. Al igual que con las lesiones en los deportes extremos, no se pueden esquivar por completo. Refiriéndose a un problema en el tendón de Aquiles que alguna vez la inhabilitó, la campeona de ciclismo de montaña Rachel Atherton dijo esto en una entrevista de Red Bull:

"Es parte del deporte. Solo trato de aprender algo de cada lesión, algo que me ayude a avanzar, y entonces deja de ser una pérdida de tiempo. Siempre resulta frustrante, y te sientes enojada cuando te lastimas, pero si puedes sacar algo positivo y mejorar a partir de eso, entonces no es una pérdida de tiempo".

La lección para los emprendedores: si algo sale mal, no dejes que te detenga. En lugar de eso, cálmate, retrocede y averigua qué sucedió. Con frecuencia los errores en el trabajo se deben a una falla en el sistema subyacente. Por ejemplo, un desarrollador podría no corregir un error crítico de software si el sistema de seguimiento no envió una alerta. Busca detenidamente los lugares donde el sistema no funcionó como se esperaba o donde se pudo haber omitido algún paso. Ve a los errores como oportunidades para encontrar un aprendizaje. Identifica la falla, corrige el rumbo y evita cometer el mismo error en el futuro.

Sal de tu zona de confort

Con sus inmersiones y carreras en el Ártico, Wim Hof demuestra el poder de salir de los ámbitos típicos de experiencia. En esa misma historia de The Guardian, detalló:

"El miedo está profundamente arraigado en nosotros, solo que no podemos apoderarnos de él. Pero ve al frío extremo y de repente estás en la misma área de donde proviene el miedo. Normalmente no accedemos a ella... pero al entrar al frío, te sumerges en esta parte profunda del tronco cerebral prehistórico".

Salir de tu zona de confort en la oficina te permite acceder a nuevas fuentes de motivación y creatividad. En Jotform, por ejemplo, tenemos días de demostración semanales durante los cuales los equipos exploran y comparten ideas. Los empleados obtienen un impulso al ver un nuevo proyecto desde el inicio hasta el final, así como el gozo que viene de una victoria. Inevitablemente, después hay un impulso adicional en la oficina, una bola de positivismo que sigue rodando.

Flexionar los músculos de la resolución creativa de problemas y asumir desafíos proporciona un aumento en la productividad. Al aplicar las técnicas anteriores, no solo mantendrás una alta producción, sino que también dedicarás más tiempo al trabajo que realmente importa.