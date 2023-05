Neuralink, la compañía fundada en 2016 y financiada principalmente por el multimillonario Elon Musk, desarrolla implantes electrónicos que decodifican la actividad cerebral y la transmiten a computadoras. Mientras que otras compañías han utilizado implantes cerebrales para ayudar a personas con condiciones médicas debilitantes como parálisis y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), hasta ahora los chips cerebrales de Neuralink solo se han utilizado en monos.

We are excited to share that we have received the FDA's approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…