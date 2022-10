Meseros disfrazados de Power Rangers defienden a una mujer en un restaurante de California

La noticia extraña de la semana llega desde la ciudad de Oakland, California. Según el escritor Ploi Pirapoken (en Twitter Ploi de Vivre?), mientras comía en un restaurante de comida tailandesa llamado NōKA, una mujer entró al local pidiendo ayuda.

Ella explicó que la perseguían y al poco tiempo un hombre entró al local para agarrarla del cuello. Los meseros del restaurante, que por cierto vestían trajes similares a los de los Power Rangers (en honor a un cóctel preparado exclusivamente en ese lugar llamado The NōKA Ranger) se acercaron a la mujer para auxiliarla.

Ella les dijo que no quería volver a la casa con el hombre que la sostenía del cuello. Tras pedirle al sujeto que se marchara este se enfadó y comenzó a tratar de golpear a los meseros.

El gerente del lugar, vestido como el Power Ranger negro, dio la orden a los demás meseros de defenderse y ante los ojos del escritor tuitero se desarrolló la más extraña de las batallas, como sacada de un episodio de la serie nipona que se hiciera extremadamente popular en la década de los 90.

Entre todos los meseros y empleados del lugar trataron de sacar al agresor del local, quien una vez afuera comenzó a lanzar objetos contra las ventanas, hasta que la policía llegó a detenerlo para después confirmar que el hombre sufría de una crisis nerviosa.

La historia se ha hecho viral y hasta el momento el hilo publicado por Pirapoken cuenta con más de 103,000 likes.

The craziest thing just happened at dinner. I'm at a ramen shop owned by Thai people in Oakland dressed as power rangers, when a woman comes rushing in saying she wasn't safe—and a man came running in after her and puts her in a chokehold.