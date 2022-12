Netflix dejará que decenas de miles de usuarios vean sus películas y series de manera anticipada

Los screenings o proyecciones adelantadas de películas y series son una práctica común en la industria del entretenimiento. La idea es proyectar un material previo a su estreno para recibir retroalimentación de parte de una audiencia muestra.

Bloomberg | Getty Images

Según un reporte de The Wall Street Journal, Netflix está por liberar un programa que le permitirá a miles de usuarios de la plataforma en todo el mundo ver contenido de manera anticipada. ¿Con qué fin? Recabar información que permita hacer cambios y ajustes antes de su estreno.

El artículo de The Wall Street Journal indica que previo al estreno de la cinta Don't Look Up (No mires arriba), un grupo de espectadores vio la cinta y comentó que les parecía demasiado seria. Tras recibir la retroalimentación el equipo de producción hizo ajustes para darle un tono cómico a la cinta que terminó por cautivar a las audiencias del mundo entero, además de conseguir una nominación al Oscar como Mejor Película y batir el récord de más horas vistas en una semana en la plataforma.

Hasta ahora Netflix les daba acceso temprano a algunos de sus contenidos a poco más de 2,000 suscriptores, pero la cifra podría superar a los 10,000 espectadores alrededor del mundo en 2023.

Lo que Netflix busca con esta medida es asegurar que cada película o serie producida logre enganchar al mayor número posible de personas y contribuya a aumentar la rentabilidad de la empresa.

El 2022 ha sido un año difícil para la plataforma de streaming, pues registró una disminución en el número de suscriptores en dos trimestres consecutivos.

El programa lleva el nombre dey no podrás participar en él a menos que recibas un correo de la plataforma invitándote a sumarte. Después de ver una película o serie de manera anticipada solo se te solicitará que des tu opinión en torno a ella.