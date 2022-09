"No hay forma de evitar el trabajo duro. Abrázalo": las mejores frases inspiracionales de Roger Federer

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Roger Federer, la leyenda en vida del tenis, ha anunciado su retiro de las canchas a los 41 años. El tenista anunció esta mañana por medio de un mensaje de audio en sus redes sociales, que ha tomado la decisión de terminar su carrera profesional y jugar su último partido en la Laver Cup a celebrarse la próxima semana en Londres, Inglaterra.

Shi Tang | Getty Images

Con 20 títulos de Grand Slam, el jugador suizo es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. "De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin duda, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte", explicó en el mensaje en el que anunció su retiro.

Con un récord de 1,251 triunfos y 275 derrotas, Federer cautivó al mundo durante 24 años de carrera profesional en la que demostró su calidad como deportista y como persona.

Estas son algunas de las frases memorables pronunciadas por un jugador que ya hizo historia y que pasó 237 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking de la ATP:

Sobre la perseverancia

"Tuve que aprender a ser paciente".

"No puedo seguir siendo el número 1 durante cincuenta años, ya sabes. Veremos qué pasa".

"Tienes que dedicar horas porque siempre hay algo que puedes mejorar".

"Siempre miro a largo plazo".

Sobre los retos del juego y de la vida

"Siempre creo que, si estás atrapado en un agujero y tal vez las cosas no van bien, saldrás más fuerte. Todo en la vida es así".

"Siempre he sido consciente de que la imagen que construyes pacientemente para toda una carrera se puede arruinar en un minuto".

"Bajo presión puedo ver las cosas muy claras".

"Un hombre que gana es un hombre que cree que puede".

Sobre su filosofía para jugar

"No temo a nadie, pero respeto a todos".

"Disfruto la posición que tengo como tenista porque soy el responsable de cada victoria y de cada derrota".

"Siempre tuve el sueño."

Sobre el trabajo arduo

"Trato de esforzarme para no enojarme y mantenerme positivo, y esa es mi mayor mejora en todos esos años".

"No hay forma de evitar el trabajo duro. Abrázalo".