Después de 148 días la huelga de los guionistas en Hollywood ha llegado a su fin. Luego de que el sindicato de guionistas (Writers Guild of America) y la alianza de productores de cine y televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers) anunciaron un acuerdo tentativo el pasado 25 de septiembre, la huelga llegará oficialmente a su fin el día de hoy aunque sus 11,000 miembros todavía tienen que ratificar los acuerdos.

Poco a poco han ido saliendo a la luz las peticiones de los guionistas y los acuerdos alcanzados. Estos son los principales:

El uso de la inteligencia artificial

Por no existir una legislación en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria, este era uno de los puntos más espinosos de las discusiones entre los guionistas y los productores. Lo que se acordó fue que la IA no puede ser utilizada para la escritura de guiones por parte de las casas productoras y, además, el trabajo de los guionistas no puede ser utilizado para entrenar a los grandes modelos de lenguaje (LLM). Aunque los guionistas pueden utilizar herramientas de IA para agilizar sus procesos, los estudios no pueden obligarlos a usar la inteligencia artificial para escribir un guion. Si algún material de los estudios llega a ser generado por la IA, este no puede ser considerado original. Los guionistas tienen el derecho de ser informados cuando algún material recibido haya sido creado por la IA.

Pagos residuales

Los pagos residuales son los que reciben aquellos que participaron en la creación de una serie o película por las transmisiones que se hace de ella una vez que haya sido estrenado y distribuido en las distintas plataformas. Los guionistas no estaban de acuerdo en los montos pagados por las plataformas de streaming para producciones de alto presupuesto (más de $30 millones de dólares) y producidas exclusivamente para streaming (por ejemplo, las producciones de Netflix, HBO Max, Apple TV que solo puedes ver en las plataformas).

Ahora la bonificación de estas producciones será de entre $9,000 y $16,400 dólares por los episodios de series de televisión y de $40,500 dólares para las películas. Esto entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y aplicará solo cuando más del 20% de los suscriptores a un servicio vean el material durante los primeros 90 días después de su estreno. Antes no se utilizaba un porcentaje para hacer este cálculo; pero gracias a una medición percentil, ahora es posible poner en la misma escala a las plataformas grandes que a las plataformas con menos suscriptores.

Relacionado: Cómo vender tu guion a Netflix

Datos de las audiencias

Otra cosa que los guionistas pedían era mayor claridad en torno al tamaño de las audiencias e información precisa sobre quiénes ven los episodios de las series y las películas que ellos escriben. Después de la huelga se acordó que los datos de las audiencias serán compartidos con ellos por los estudios, pero bajo contratos de confidencialidad que impidan que haya filtraciones no deseadas por los estudios.

Escritores necesarios para una serie

Los estudios deberán de contratar al menos a tres guionistas-productores senior (uno de ellos puede ser el showrunner, una especie de productor responsable de la serie), además de un número variables de escritores junior (cinco para series de entre cinco y doce episodios; seis para series de más de 13 capítulos). Pueden existir series que por contrato cuenten con un solo guionista.

Reescritura de un guion

A diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando los estudios encarguen la reescritura de un guion, habrá un segundo pago de por medio.

Trabajo en equipo

Aunque el pago a los guionistas se seguirá dividiendo entre el número de escritores que participen en el proceso, ahora se considerará el monto total para calcular las prestaciones sanitarias y la jubilación de cada persona.

La resolución de la huelga de los guionistas reactiva a la industria de Hollywood, pero solo de manera parcial, pues los actores y actrices siguen en huelga y todavía no han llegado a un acuerdo para levantarla.