Durante una mesa redonda en el Foro Económico Mundial, en Davos, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, declaró que la empresa no necesita las publicaciones de The New York Times para potenciar a ChatGPT.

Estas afirmaciones surgieron tras la demanda presentada por el medio estadounidense contra OpenAI por el uso de sus publicaciones en el entrenamiento del modelo basado en la Inteligencia Artificial.

Forbes informó que Sam Altman destacó que, a pesar de la disputa legal, la compañía está dispuesta a pagar y que las negociaciones con The New York Times continúen.

No obstante, y de acuerdo con CNBC, no dudó en señalar que el rendimiento de ChatGPT no se verá afectado por la falta de acceso a las publicaciones del periódico, ya que existen otras fuentes de las cuales el modelo puede aprender y ofrecer resultados satisfactorios.

"No hace falta leer mil libros de biología para aprender de biología. Con dos puede ser suficiente. Nuestros modelos van en ese sentido", dijo Altman.

A pesar de la confianza en la capacidad de ChatGPT, Altman reconoció las limitaciones actuales de la inteligencia artificial y sus imperfecciones.

Por su parte, Jeremy Hunt, ministro de Hacienda del Reino Unido, compartió una anécdota sobre la experiencia de interactuar con ChatGPT, al mencionar que la tecnología aún tiene espacio para mejorar y superar errores.

Sin embargo, Altman indicó que las fallas de la IA se superarán con el tiempo y sugirió que la llegada de la inteligencia artificial general (AGI) está cada vez más cerca.

El CEO de OpenAI hizo un llamado a la sociedad y a las empresas a establecer barreras de seguridad para garantizar que los algoritmos no se conviertan en un problema; el ejecutivo reconoció el potencial transformador de la IA en diversos campos, como la medicina.

Durante la conferencia, se resaltó la importancia de que la sociedad no tema a la tecnología, sino que la comprenda y aprenda a utilizarla para su beneficio.

