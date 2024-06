Sony Music sigue en la cima de la industria discográfica y un ejemplo claro de su liderazgo es la adquisición completa del catálogo musical de Queen. Según un reporte de Variety, la empresa pagó una cifra sin precedentes: $1,270 millones de dólares.

Esta adquisición incluye las regalías de la música grabada de la icónica banda en Estados Unidos y Canadá, así como un acuerdo de distribución internacional fuera de estos territorios.

Hasta ahora, los derechos pertenecían a The Walt Disney Company, pero a partir de este acuerdo, Sony Music tomará el control de la distribución una vez que expire el actual contrato en un par de años.

Sin embargo, este acuerdo excluye los ingresos provenientes de presentaciones en vivo, un activo que los miembros fundadores de la banda, Brian May y Roger Taylor, han decidido mantener. Ambos músicos continúan de gira con el cantante Adam Lambert, manteniendo vivo el legado de Queen en los escenarios.

La cifra récord que Sony Music ha pagado supera con creces las ofertas de otros interesados. Un postor anónimo había presentado una oferta que no superaba los $900 millones de dólares, quedando fuera de competencia.

El catálogo de Queen, que incluye éxitos como "Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are The Champions" y "We Will Rock You", representa un producto musical que sigue generando un enorme interés y demanda.

La magnitud de esta transacción eclipsa otros grandes movimientos en la industria musical. Para ponerlo en perspectiva, Sony Music pagó alrededor de $500 millones de dólares por el catálogo de Bruce Springsteen en 2021, y los herederos de Michael Jackson vendieron sus derechos musicales por $600 millones de dólares. La transacción con Queen, que duplica estas cifras, demuestra que la popularidad y relevancia de la banda se mantienen vigentes.

