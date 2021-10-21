Con el auge de la tecnología, las criptomonedas, blockchain y NFT, hay una plétora de nuevas estafas y estafadores. Vale la pena proteger sus activos y operar con precaución.

Desde el inicio de los tiempos, ha habido individuos nefastos que buscan aprovecharse de sus congéneres humanos: carteristas, estafadores, estafadores, etc. Por lo tanto, el auge de los estafadores digitales y criptográficos no es una gran sorpresa.

Todos hemos recibido correos electrónicos falsos que afirman que ganamos la lotería, o una gran donación de un país lejano, pidiéndonos que enviemos datos bancarios e información confidencial para poder recibir las supuestas recompensas. Nuestros filtros de correo no deseado se han acostumbrado a identificar y bloquear un buen porcentaje de estos escalones no deseados del panorama digital, pero ahora con el surgimiento de nuevos mercados y tecnologías como Criptomonedas, Blockchain y NFT, los estafadores tienen un nuevo suministro de sangre fresca. y una fuerte corriente de víctimas inconscientes y sin educación a las que atacar.

Los estafadores se han vuelto más sofisticados con el auge de la tecnología, encontrando formas de ocultar sus identidades, incluso clonando perfiles de jugadores creíbles en el mercado y profesando estar ayudando mientras chupan a la víctima. Yo mismo he sido víctima de un hack de billetera digital. Supuestamente soy un experto en la industria, un tecnólogo que asesora, asesora y lidera el camino para otros. Bueno, me pasó a mí e hice mis controles y balances, pero claramente no lo suficientemente bien.

Simplemente hacer clic en un enlace infame puede ser un desastre a la espera de suceder. Cualquier URL simple puede hacer que otorgue acceso a su bóveda digital, su computadora y su billetera criptográfica. Mi estafador era un poco más sofisticado. Habían clonado a todo el equipo en un proyecto de NFT y estaba seguro de que había comprobado sus identidades con cuidado. Me estafaron para que compartiera mi pantalla, momento en el que obtuvieron acceso a mi billetera MetaMask a través de mi código QR en pantalla. (Una característica que MetaMask ahora ha deshabilitado). Afortunadamente, no tenía muchos recursos en mi billetera en ese momento. Se escaparon con 0,12 ETH de mi dinero duramente ganado.

Hay algunos consejos y trucos para operar con éxito en el espacio criptográfico. Estas son tácticas bastante sencillas que lo mantendrán a usted y a sus activos seguros.

Nunca comparta su frase inicial (o código QR)

La frase clave de 12 o 24 palabras que actúa como la clave maestra de su cuenta. Nunca comparta esto, nunca permita que nadie más lo vea o acceda a él, nunca lo guarde en su computadora o digitalmente. Escríbalo fuera de línea, guarde un par de copias y guarde ese papel en una caja a prueba de fuego y lejos de los elementos de la naturaleza.

Consigue una billetera fría

MetaMask es una billetera caliente: está lista para disparar, realizar transacciones, etc. Una billetera fría es un dispositivo de hardware fuera de línea, como Trezor o Ledger, que brinda acceso encriptado a su billetera y transacciones, y es la forma más segura de operar. Asegúrese de comprar directamente desde el sitio web del fabricante: Trezor.io o Ledger.com . Se sabe que los estafadores piratean la cadena de suministro de Amazon y otros minoristas y envían billeteras frías pirateadas.

Nunca haga clic en enlaces desconocidos

Por difícil que parezca, realmente no te pueden robar a menos que abras la puerta principal y dejes entrar a los ladrones. Esto puede suceder de varias formas, pero la más fácil es hacer clic en un enlace que permita al hacker acceder a tu máquina o dispositivo. Solo haga clic en enlaces autorizados y originales al realizar la búsqueda. Verifique todo antes de hacer clic en él. Tenía un amigo que perdió 10ETH más muchos activos cuando le dijeron que un nuevo cliente quería obras de arte personalizadas. Enviaron un enlace con la supuesta imagen de lo que querían y el software automáticamente pirateó su billetera y se robó todo. Usted es el guardián de su billetera, aquí no hay bancos que lo protejan. ¡No dejes entrar a los estafadores!

No guarde todos sus huevos digitales en una canasta

MetaMask es gratuito, ¿por qué no aprovecharlo? Cree más carteras y distribuya sus activos digitales. Recuerde guardar todas las frases de Seed, tal vez incluso use diferentes navegadores o un dispositivo diferente para acceder a ellas. Ponga un cerco a sus pertenencias para una máxima seguridad.

Mantén tu oído en el suelo

Vale la pena estar activo en la comunidad para que pueda ser advertido y notificado sobre nuevas estafas o peligros. Los espacios NFT y criptográficos son una comunidad cálida y unida, y es muy valioso estar activo y al tanto de los últimos desarrollos del mercado.

La mayoría de las personas solo aprenden a protegerse a sí mismas y a sus activos cuando es demasiado tarde y se han quemado, trate de prestar atención ahora y tome algunas medidas simples para evitar esta angustia en el futuro.