Tim Cook habló sobre su relación con Elon Musk: "Es importante interactuar cuando hay desacuerdo"

La relación de Tim Cook con el dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ha sido durante mucho tiempo polémica, pues Musk ha criticado a Apple en todo: desde la App Store hasta hacer comentarios sobre Cook.

Pero en una nueva entrevista con GQ, Cook habló abiertamente sobre la relación del dúo y ofreció una explicación sobre por qué sostiene reuniones con el propietario de Tesla.

"Siento una fuerte necesidad de interactuar con personas, independientemente de si están o no de acuerdo conmigo", dijo Cook a la publicación. "De hecho, creo que es aún más importante interactuar cuando hay un desacuerdo"

Cook dice que está acostumbrado a reunirse con personas que no comparten su punto de vista.

"Estoy acostumbrado a estar en una [sala] con alguien que tiene una opinión diferente a la mía", dijo Cook sobre sus interacciones con Musk durante la entrevista de esta semana con GQ. "Esto no es algo único para mí".

En lo que respecta a Musk, los puntos de su par han estado bastante alejados en ocasiones. En noviembre del año pasado, Musk atacó a Apple en Twitter al afirmar que el gigante tecnológico había "amenazado" con eliminar Twitter de la App Store, pero sin dar una razón.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won't tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Musk siguió con otro tuit cuestionando si Apple estaba en contra de "la libertad de expresión en Estados Unidos", afirmando que Apple había detenido la mayoría de su publicidad en la plataforma.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Días después del fiasco de Twitter, Musk visitó la sede de Apple en San Francisco junto a Cook, dejando claro a los seguidores de Twitter que él y Cook habían enterrado el hacha y que Twitter seguiría estando en la App Store.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

"Mi filosofía es la interacción", dijo Cook a GQ.

En 2021, incluso hubo un rumor de que Musk estaba tratando de reemplazar a Cook como CEO de Apple, algo que Musk negó vehementemente a través de Twitter en ese momento.

Apple subió poco más del 6.8% en un período de un año hasta el miércoles por la tarde.