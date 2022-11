Se incrementa la tensión entre Twitter y Apple; Elon Musk dice que lo amenazaron de retirar la app

Twitter y Apple han sido socios desde 2011, tanto que la empresa de la manzana ha sido de las principales impulsoras de la red social, pero la llegada de Elon Musk podría provocar que la relación se rompa.

Esto motivado por dos planes del nuevo dueño para la red social: aumentar los ingresos de la empresa a través de las suscripciones e incrementar la libertad de expresión.

Las diferencias entre Elon Musk y Apple ya comenzaron a formarse y un ejemplo de lo anterior es que el hombre más rico del mundo se quejó la semana pasada de que la App Store y Google Play cobran una especie de impuesto a las aplicaciones como Twitter.

"Las tarifas de la tienda de aplicaciones son obviamente demasiado altas debido al duopolio iOS/Android. Es un impuesto oculto del 30% en Internet", escribió Elon Musk en su cuenta de Twitter.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz

Lo anterior se refiere a que las tiendas de aplicaciones se quedan con entre 15 y 30% del total de las ventas que se llevan a cabo dentro de las plataformas.

Eso podría afectar el plan de suscripciones y verificaciones Twitter Blue, el cual tiene un costo de $8 dólares mensuales.

De hecho, este lunes, Elon Musk acusó a Apple de amenazar con retirar Twitter de su tienda de apps: "Apple también ha amenazado con retirar a Twitter de su App Store, pero no nos dice por qué", escribió el magnate.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won't tell us why